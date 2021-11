Manuel Bortuzzo sta male: preoccupazione al GF Vip/ La regia censura tutto

L’aperitivo del giovedì sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non è andato nel migliore dei modi. Dopo cena, infatti, Manuel Bortuzzo ha cominciato ad accusare un fastidio intestinale ritirandosi nella stanza privata che il Grande Fratello gli ha messo a disposizione sin dal primo giorno. Dopo essersi assentato, Manuel è tornato in giardino e all’amico Aldo Montano ha confessato di avere mal di pancia. Il nuotatore si è poi confidato anche con Lulù Selassiè alla quale ha raccontato di aver un malessere dovuto principalmente all’alimentazione che hanno in casa.

Manuel dopo essersi intrattenuto un po’ con gli altri concorrenti, è rientrato nuovamente nella sua stanza tornando poi in giardino dove è stato raggiunto dagli altri inquilini della casa che si sono preoccupati per lui. La regia, tuttavia, ha staccato tutto lasciando al nuotatore il tempo di riprendersi (cliccate qui per vedere il video).

Manuel Bortuzzo sta male al Grande Fratello Vip 2021: Lulù Selassiè e Aldo Montano preoccupati

Già negli scorsi giorni, Manuel Bortuzzo non era stato bene a causa di un’indigestione. Motivo che ha preoccupato soprattutto Aldo Montano e Lulù Selassiè, le persone a lui più vicine. Mentre Manuel era nella sua stanza privata, Montano e Lulù hanno parlato della salute del nuotatore. I due sono convinti che Bortuzzo abbia bisogno di mangiare cibi più semplici impegnandosi ad aiutarlo.

Nel corso della serata, poi, gli sono stati vicini accompagnandolo nella sua stanza privata e facendogli compagnia. Gli altri concorrenti, invece, pensano che il malessere di Manuel sia dovuto anche alla pesante situazione che si respira in casa a causa della lite tra Alex Belli e Aldo Montano che continuano a non parlarsi.

