Manuel Bortuzzo: “Vorrei fare il poliziotto”/ “Mia madre Rossella? Mio porto sicuro”

Manuel Bortuzzo è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “ItaliaSì!”, trasmissione di Rai Uno condotta da Marco Liorni e andata in onda nel pomeriggio di sabato 28 maggio 2022. Sul podio della vita del nuotatore c’è mamma Rossella, che è “il mio porto sicuro, quella che mi tiene sempre con i piedi per terra. Mi ancora a quelle che sono le mie origini, non mi fa montare la testa e mi insegna a dare peso ai veri valori della vita”. Dopo sua mamma (e suo papà Franco, ovviamente), viene Alex, l’amico del cuore di Manuel: “Ne combiniamo di tutti i colori… Andiamo a fare gli scemi in giro, ci accomuna la semplicità nel fare le cose. Tante volte finiamo anche in posti dove non c’è niente, zero, ma ci divertiamo un sacco. È la mia spalla destra, il mio tutto… È anche le mie gambe”.

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si è adattato “a quello che c’era per fare il lavoro di recupero. Le cose stanno andando molto bene, perché ho ritrovato un bell’equilibrio per allenarmi e per fare le cose che faccio. Per questo devo ringraziare Aldo Montano: ci siamo conosciuti nella Casa e la nostra è un’amicizia importante per la vita. In così pochi mesi si è rivelato fondamentale. Mi ha capito sin dal primo secondo, mi ha aiutato a ritornare in vasca. Mi è stato vicino in vasca e in palestra”.

MANUEL BORTUZZO: “LAVORO? SOGNO DI FARE IL POLIZIOTTO”

Nel prosieguo di “ItaliaSì!”, Manuel Bortuzzo ha ricordato di avere imparato “il dono della sintesi” proprio nella sua esperienza passata nella trasmissione di Marco Liorni, mentre Mauro Coruzzi, dopo avere bocciato le scelte di natura sentimentale di Bortuzzo, ha tenuto a sottolineare come ci sia da imparare da un ragazzo giovane come lui “anche per un anziano come me”, dicendo inoltre di essere accomunato al nuotatore dalla passione per il cantautore Ultimo.

Infine, per ciò che concerne il mondo del lavoro, Manuel Bortuzzo ha chiarito che vorrebbe fare il poliziotto e continuare a divulgare la persona che è diventato.

