Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? Cosa dicono i medici

Era il 2019 quando Manuel Bortuzzo fu colpito da un proiettile mentre si trovava in un pub di Roma Sud in compagnia di quella che era la sua ex fidanzata e dei suoi. Il nuotatore, neppure ventenne, stava passando una serata come tante quando la sua vita è cambiata per sempre: si era da poco trasferito a Roma per allenarsi con le Fiamme Gialle, in vista di una carriera che sperava potesse essere stellare ma che quella sera ha rischiato di finire per sempre. Per via di uno scambio di persona, infatti, Manuel è stato colpito da un proiettile. Si trovava di fronte ad un distributore di sigarette quando si è accasciato a terra, colpito da un colpo di pistola che lo aveva preso al torace.

Per 12 mm, Manuel Bortuzzo non è morto: sono quelli, infatti, gli impercettibili millimetri che hanno diviso il proiettile dall’aorta, che se fosse stata presa, lo avrebbe ucciso in pieno. Dopo tre giorni in coma e varie operazioni, il giovane nuotatore è stato salvato: ne è uscito però con una lesione midollare che lo ha lasciato paraplegico, togliendogli l’uso delle gambe. Semi-paralizzato, Bortuzzo non ha abbandonato lo sport ma si è dedicato, dopo qualche anno e dopo aver metabolizzato l’accaduto, al nuoto paralitico. Quello che tutti si chiedono e che sperano, fan e non soltanto, è: Manuel Bortuzzo tornerà a camminare?

Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? Il nuotatore: “Alcuni filamenti ancora collegati”

La lesione spinale dopo essere stato colpito da un proiettile ha lasciato Manuel Bortuzzo semi-paralizzato. Il nuotatore tornerà dunque a camminare? Ancora è presto per dirlo. Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, programma del quale Manuel è stato protagonista nel 2021, aveva raccontato: “Qualcosa si può riprendere, essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile… Ho diversi filamenti e connessioni danneggiati ma alcuni sono ancora collegati”.

Il sogno di Manuel Bortuzzo è quello di tornare a camminare e si spenderà affinché non riuscirà a muovere qualche timido passo da solo. Parlandone ancora davanti alle telecamere, durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel aveva raccontato che i medici non gli hanno mai detto che è impossibile, per quanto ovviamente sia complicato e difficile: “Potrò recuperare quello che si è salvato, per altre cose minori bisognerà agire in modo esterno e con degli interventi; i medici sono stati chiari su cosa potrà recuperare, non mi hanno mai detto che è impossibile“.

