Manuel Vallicella, il fratello si sfoga “dicono pu**nate”/ “Vi dico io la verità…”

Morte Manuel Vallicella, l'amico: "Non era in buoni rapporti con i fratelli"

L’improvvisa scomparsa di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e donne, ha generato un’ondata di commenti sui social, dalle parole d’addio di Ludovica Valli all’intervista dell’amico Enrico Ciriaci rilasciata a Fanpage. In quell’occasione ha infatti rivelato come il ragazzo si sia tolto la vita per motivi ben precisi, riferiti al periodo di depressione vissuto dopo la morte della madre tre anni fa. Un dolore dal quale non si è più ripreso e che l’ha portato a chiudersi in se stesso: “Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro“.

Tuttavia nel corso dell’intervista ha rivelato anche come Vallicella non avesse rapporti con i parenti: “Non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima“. E, in particolare, svela come non fossero buoni i rapporti con i fratelli: “So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata“. Come spiegato, dunque, i rapporti di Manuel Vallicella con i familiari erano minimi.

Il fratello di Manuel Vallicella smentisce l’amico: “Persone che dicono…“

Le parole di Enrico Ciriaci hanno però scatenato l’immediata reazione del fratello di Manuel Vallicella, Cristian, che su Instagram ha di fatto smentito le sue dichiarazioni. Il ragazzo ha infatti condiviso una story su sfondo nero, con l’emoji di un cuore rosso spezzato e, soprattutto, parole che lascerebbero invece intendere tutt’altro: “Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa.. non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono put***ate proprio per rispetto almeno“.

Come riporta Biccy, Cristian Vallicella ha proseguito il suo sfogo social smentendo di fatto l'ipotesi che i rapporti con il fratello non fossero buoni: "Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete… Fate come mio fratello, parlate di meno! Perché con me, mia sorella, etc. Vi dico io la verità, il rapporto lui con noi ce l'aveva eccome!". Resta intanto il profondo cordoglio per una perdita così improvvisa e prematura: Manuel Vallicella lascerà un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutti coloro che gli hanno voluto bene, compresi i telespettatori di Uomini e donne che, negli anni, si sono affezionati a lui.













