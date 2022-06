Manuela Arcuri/ Dalla storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco allo scherzo di Scherzi a Parte

Manuela Arcuri, il grande successo e la vita privata

Manuela Arcuri, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Classe 1977, ha fatto sognare milioni di italiani con la sua bellezza e le sue eccellenti doti attoriali. Nella sua carriera ha ottenuto grandi successi grazie a film e fiction come: Viaggi di nozze, Bagnomaria, Pupetta, Il Coraggio e la Passione e molti altri. Ha studiato all’accademia di arte drammatica di Roma, poi a soli 15 anni è diventata una fotomodella e poco dopo ha iniziato il suo percorso all’interno del mondo del cinema e dello spettacolo.

Nel 2014 è stata opinionista al Grande Fratello e in seguito ha anche partecipato a Ballando con le stelle. La sua fama è talmente grande che nel 2002 a Lecce, il comune di Porto Cesareo crea e dedica una statua in suo onore. Riguardo alla sua vita privata, nel lontano 2003 l’attrice aveva avuto relazioni con personaggi importanti quali Francesco Coco e Aldo Montano, poi nel 2010 Manuela si è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco e nel 2014 hanno avuto un figlio: Mattia.

Manuela Arcuri mamma a tempo pieno, vittima di Scherzi a Parte

Da quando Manuela Arcuri ha avuto un figlio e ha la sua stabilità in campo sentimentale, è diventata moglie e mamma a tempo pieno; straordinaria, premurosa e affettuosa, eppure come dimenticarsi della Manuela attrice e lavoratrice? A questo ha ben pensato il conduttore televisivo Enrico Papi, che nel 2021 ha voluto rendere l’attrice una delle vittime del programma Scherzi a Parte, per farle abbandonare per un po’ la tranquillità della vita familiare.

Con la complicità del suo agente, Manuela è stata invitata al parco divertimenti di Cinecittà World per inaugurare la riapertura del parco dopo il lockdown. Manuela accetta ma ad una condizione “non far partire nessuna giostra”. Ebbene, lo scherzo consisteva proprio nel far partire le montagne russe e ancor peggio, far restare l’attrice bloccata in alto per farle provare brivido, divertimento e paura. Lo scherzo riesce a tal punto che Manuela si arrabbia molto e poi resta sconvolta quando le viene rivelato che era tutto uno scherzo. A priori per l’attrice è stata un’esperienza un po’ traumatica ma al contempo divertente.

