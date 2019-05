Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Video: “Ho dato il meglio” (Ballando con le stelle)

Per Manuela Arcuri e Luca Favilla, la sfida di Ballando con le stelle 2019 riparte questa sera dall’attesissima sfida a eliminazione contro Ettore Bassi e Alessandra Tripoli. I due ballerini sono stati sfidati al televoto dall’attore, che nell’ultima puntata si è ritrovato inaspettatamente all’ultimo posto della classifica definitiva. Riusciranno a rientrare in gioco nello spareggio che aprirà la semifinale? In attesa di scoprirlo, i due concorrenti hanno risposto alle domande dei loro fan svelando, in una diretta Facebook, alcuni dettagli inediti del loro percorso nel programma di Milly Carlucci. La Arcuri ha infatti confermato che quelle ricevute diverse volte dalla giuria di Ballando non sono altro che “critiche costruttive”, mentre, per quanto riguarda la presunta gelosia, che Selvaggia Lucarelli manifesterebbe nei suoi confronti, ha ammesso: “Ma no! Lei deve trattare male da contratto, mica perché è gelosa di me, ma figurati”.

Manuela Arcuri, “Non ho mai ballato nella mia vita”

Manuela Arcuri e Luca Favilla hanno dimostrato diverse volte di avere talento da vendere, ma il loro percorso a Ballando con le Stelle 2019 è stato frenato dalla giuria, troppe volte critica nei confronti dell’attrice. A tracciare un’analisi del comportamento del parterre è stata proprio Manuela Arcuri, che in una recente diretta Facebook ha ammesso: “Sono alte le aspettative, sono troppo alte soprattutto nei miei confronti. Da me – ha aggiunto l’attrice – (i membri della giuria, ndr) vorrebbero forse che diventassi la prima ballerina al mondo, ma non è così, perché non ho mai ballato nella mia vita, faccio altro. Ci sto provando – ha precisato poi la Arcuri – e ho dato il meglio di me stessa”. Per quanto riguarda invece il suo stile preferito, l’attrice ha rivelato di amare particolarmente il tango, un ballo che sente nelle sue corde e che ha già interpretato con successo.

Luca favilla, “Ho trovato una Manuela motivante”

Manuela Arcuri ha realizzato un dei percorsi più interessanti dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, se ha potuto mettersi in gioco è stato soltanto grazie all’impegno e al lavoro del suo compagno di avventura Luca Favilla, che in una diretta social ha spiegato quali siano i muri da abbattere per un coach alle prese con un concorrente vip: “La difficoltà sta nei giorni iniziali – ha spiegato il coreografo – quando bisogna capire subito il carattere, se ha il ritmo di base, nel sangue e se non ce l’ha bisogna crearlo da zero. Poi – ha aggiunto – la difficoltà più grande è capire come lavora la persona sotto stress, perché ho trovato una Manuela motivante, ma avrei potuto trovare una Manuela che si arrendeva subito”. Riuscirà Manuela Arcuri ad avere la meglio al televoto contro Ettore Bassi e a conquistare un posto nella semifinale di Ballando? Di seguito, la prima parte della sfida a eliminazione, in attesa della performance di questa sera.

Video, la sfida a eliminazione di Manuela Arcuri e Luca Favilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA