Manuela Arcuri perchè ha lasciato la tv/ “Rifarei tutto allo stesso modo”

Manuela Arcuri e l’atteso matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco

Non solo attrice di successo, Manuela Arcuri è anche una mamma e una moglie felice e realizzata. La bellissima attrice torna in tv nel rotocalco televisivo di successo “Verissimo”, ma questa volta non sarà da sola visto che con lei ci sarà il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Un’occasione speciale per ripercorrere la loro storia d’amore. Dal 2010 l’attrice e l’imprenditore sono inseparabili: nel 2013 il matrimonio a Las Vegas e l’anno dopo la nascita del figlio Mattia. Nel 2022 la coppia si è sposata a Bracciano con una cerimonia bellissima che li ha visti celebrare il loro amore nella magica cornice del Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano. Proprio la Arcuri, ospite nel 2011 a Verissimo, aveva confessato: “mi piacerebbe sposarmi anche qui. Sto aspettando la proposta. E poi ho sempre detto a mio figlio che se ci sarà il matrimonio, sarà lui a portarci le fedi. Sarebbe bellissimo”.

Detto fatto, visto che un anno dopo ha pronunciato il lieto si in abito a sposa all’uomo della sua vita. Il 2022 è stato un anno bellissimo per l’attrice che, intervistata da Confidenze, ha dichiarato: “per me il 2022 ha segnato una rinascita. E’ stato un anno davvero speciale pieno di emozioni e di novità”.

Manuela Arcuri e la vita con Giovanni Di Gianfrancesco: “rifarei tutto allo stesso modo”

Manuela Arcuri ha sposato in matrimonio il compagno Giovanni Di Gianfrancesco dopo 10 anni d’amore e dopo la nascita del primo figlio Mattia. “Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo” – ha dichiarato l’attrice precisando – “nel senso che mi sposerei già mamma, perché il fatto che nostro figlio Mattia (8 anni) abbia potuto partecipare alla cerimonia lo reputo un valore aggiunto”.

Infine parlando della vita professionale ha rivelato “è un periodo intenso e sto benissimo. Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L’idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola. È un thriller (un po’ horror), una storia che ci ha appassionati. Nel cast ci sarò anche io, ma non sarò la protagonista”.

