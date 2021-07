Manuela e Stefano si lasciano a Temptation Island 2021?/ Si avvicina il falò di confronto e…

Manuela e Stefano a Temptation Island 2021 sono sempre più vicini al falò di confronto…

Manuela e Stefano durante le varie puntate di Temptation Island 2021 ha mostrato pubblicamente i limiti della loro storia d’amore. Una relazione definita da molti “tossica” che ha creato una dipendenza da parte di entrambi; lei, infatti, dopo plurimi e ripetuti tradimenti ha deciso di giocarsi l’ultima possibilità partecipando proprio alla nona edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Un’esperienza sicuramente importante per la coppia che all’interno dei rispettivi villaggi dei single ha avuto modo di approcciarsi ai single Luciano e Federica.

Proprio l’avvicinamento ai single ha mostrato chiaramente quanto la storia di Manuela e Stefano sia giunta al capolinea. Lui è sempre più preso dalla single Federica che riempi di apprezzamenti e complimenti facendo infuriare la fidanzata Manuela che, nel pinnettu, incredula assiste alla scena. “Che schifo di persona, è uno sporcaccione in tutti i sensi. Mi ha distrutto la vita!” – dice Manuela che poco dopo vede il fidanzato sempre più vicino alla single Federica. Un comportamento che la manda su tutte le furie a tal punto da rivelare: “ma io te lo lascio se lo vuoi, poi dopo a cena devi pagare tu però!”.

A peggiorare la situazione sono le parole di Stefano verso la fidanzata Manuela: “non mi tocca, è solo una stupida. Le dirò di ammettere che è venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura. A quel punto le augurerò il meglio- Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto. Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo. Fai fai poi ti faccio vedere io. Tu fai, io faccio il doppio. Lei è una persona debole, provo tanta vergogna perché appena arriva uno a farle due moine ci casca”.

Il peggio però arriva sul finale quando Stefano etichetta la fidanzata Manuela come una nullità: “sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente”. La reazione di Manuela non tarda ad arrivare: “vorrei prenderli a schiaffi tutti e due. È uno sporcaccione in tutti i sensi. Gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa”.



