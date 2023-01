Manuela e Michela, figlie Giancarlo Magalli/ Lui: “quando sono con loro sono felice”

Michela e Manuela Magalli le due figlie di Giancarlo Magalli

Michela e Manuela Magalli sono le due figlie di Giancarlo Magalli nate da due matrimonio diversi. La primogenita Michela Magalli è nata nel 1972 dal matrimonio con Carla Crocivera. Successivamente dal secondo matrimonio con Valeria Donati è arrivata Manuela, la secondogenita. Magalli è legatissimo ad entrambi le figlie. La prima Michela è una donna molto discreta e riservata che non ha seguito le orme del papà preferendo una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo e dei social.

La primogenita ha un bellissimo rapporto con il papà come ha raccontato proprio Giancarlo Magalli che è diventato padre a soli 23 anni: “con Manuela, per la verità, non sono stato un papà presentissimo: è nata nel 1972, io all’epoca lavoravo tanto, facevo Giochi senza frontiere, ero spesso all’estero. Ho cominciato a godermela quando aveva undici anni”.

Michela e Manuela, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli

Se Michela Magalli è la primogenita di Giancarlo Magalli, Manuela Magalli è la piccola di casa. Classe 1994, Manuela è sicurante la figlia più famosa visto che ha deciso di intraprendere la strada del papà lanciandosi nel mondo dello spettacolo. Seguitissima sui social, Manuela ha un bellissimo rapporto con il padre che ha raccontato: “per lei, invece, ci sono stato da subito: ho cambiato i pannolini, l’ho vissuta quotidianamente fino a quando io e Valeria ci siamo separati. Nostra figlia aveva 13 anni ed è andata a vivere con la mamma”.

Due figlie amatissime di cui Magalli è orgogliosissimo come ha raccontato a Oggi è un altro giorno: “sono stato fortunato con entrambe le mie figlie. Quando sono con loro sono felice”.











