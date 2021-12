Manuela Ferrera “Biagio D’Anelli sa solo tradire lascialo”/ Avvertimenti dell’ex fidanzata a Miriana Trevisan

La storia d’amore nascente tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021 potrebbe morire sul nascere per via della possibile eliminazione di uno dei due concorrenti, tranne se il pubblico non deciderà di eliminare il duo Urtis-Marini, in gara come unico concorrente. L’opinionista, entrato nella Casa come fidanzato, per proseguire in tutta tranquillità la sua conoscenza con Miriana Trevisan ha deciso di lasciare la sua fidanzata in diretta.

Andrea Zelletta punge Miriana Trevisan su Biagio/ "Se ti piace una persona te ne freghi degli aerei..."

A mettere in guardia Miriana Trevisan sulla natura di Biagio D’Anelli ci ha pensato una sua ex: Manuela Ferrera, ex showgirl e meteorina del Tg4, con cui l’opinionista ha avuto una relazione nel 2011 terminata proprio a causa di un tradimento da parte di Biagio. Questa è già la seconda lettera destinata alla showgirl in cui viene messa in guardia sull’opinionista, basterà a far capire alla donna di allontanarsi da Biagio o no?

Miriana Trevisan fa una scenata di gelosia a Biagio D'Anelli/ "Sono single", poi…

Miriana Trevisan messa in guardia su Biagio D’Anelli

Manuela Ferrera con una lettera indirizzata a Miriana Trevisan pubblicata dal settimanale DiPiù ha voluto mettere in guardia la showgirl sulla natura dell’uomo: “Biagio D’Anelli non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per sé stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire invece è sempre stato capacissimo”. Manuela e Biagio dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti a tal punto che, quando lei era in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi, l’opinionista non si è risparmiato in frecciatine sui suoi ritocchi estetici nei suoi confronti: “Protesi al gluteo? Si è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero”.

Miriana Trevisan, il figlio Nicola non vuole Biagio D'Anelli/ Parla Pago: "È geloso"

Manuela Ferrera, rivolgendosi direttamente a Miriana Trevisan all’interno della lettera ha voluto metterla in guardia senza troppi giri di parole: “Cara Miriana, devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA