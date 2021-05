Manuela Ferrera/ Torna la polemica sul suo lato B e le curve sexy?

Il ritorno in studio di Manuela Ferrera e le sue curve sexy

L’avventura di Manuela Ferrera all’Isola dei famosi 2021 è durato solo una settimana. La showgirl bresciana, famosa per i suoi flirt con i calciatori, non è riuscita a fare breccia nel gruppo di naufraghi né nel cuore del pubblico da casa. Arrivata in Honduras al 39esimo giorno, Manuela Ferrera è uscita al 46esimo. La ex meteorina del TG4 è stata subito presa di mira dai compagni che le hanno contestato la scarsa propensione al lavoro e alla vita di gruppo.

Dopo aver perso al televoto Manuela ha rifiutato l’opportunità di restare su Playa Imboscada e quindi ha abbandonato definitivamente il gioco. Durante questa breve permanenza sull’Isola, Manuela è finita al centro delle polemiche per un ipotetico ritocco di chirurgia estetica ai glutei. Tornata in Italia e venuta a conoscenza del pettegolezzo, Manuela ha smentito tutto.

Manuela Ferrera: i dubbi sul suo lato b

“Protesi ai glutei? Sedere ‘normale’ che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa. Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro”, ha detto Manuela Ferrera nelle storie di Instagram. La sua risposta, però, non ha convinto l’ex Biagio D’Anelli, che nel salotto di Barbara D’Urso, d’Urso ha detto: “Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”.

Anche Giacomo Urtis è intervenuto sull’argomento: “Manuela Ferrera è una bellissima ragazza ma il gluteo non può essere tutta farina del suo sacco, solo con lo squat un gluteo così non ti viene, non arrabbiarti se ti dico che quel gluteo non è proprio tutto tuo, secondo me”. Questa sera, venerdì 14 maggio, Manuela Ferrera farà il suo ritorno nello studio dell’Isola dei famosi 2021: si tornerà a parlare del suo lato b?



