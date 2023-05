Mara Maionchi/ “Eurovision? Mi sento come un bimbo. Mi sono messa a dieta…”

Storie Italiane ha intervistato stamane Mara Maionchi, commento tecnico dell’Eurovision 2023. In diretta da Liverpool la storica talent scout ha raccontato: “Mi sento come un bimbo che entra in un salotto buono, sono confusa, io faccio cose più semplici quindi è una grandissima festa ed è come un salotto buono. Diverse le performance belle – ha proseguito – mi sono piaciuti molti cantanti ma te lo dirò alla fine, bhe il mio preferito è Marco Mengoni che canterà alla serata finale, le vie del signore sono infinite e speriamo di vincerla”.

Poi ha aggiunto: “Mahmood canterà un pezzo di John Lnnon, è un pezzo molto difficile ma io credo che lui riuscirà molto bene perchè è molto duttile ed ha una voce elastica, è un pezzo molto bello ed è uno dei miei preferiti”. Mara Maionchi ha proseguito, incalzata dallo studio: “Avrei scoperto i Beatles? Impossibile farseli sfuggire anche se a volte incontri questi grandi artisti e magari non sono pronti e non riesci a capirli… non è facile capirli subito. Qui il meteo è così così, adesso capisco perchè gli inglesi portano sempre l’ombrello, piove poi smette di piovere”.

MARA MAIONCHI: “ECCO QUALI CANZONI MI PIACCIONO”

Mario Acampa, inviato di Storie Italiane da Liverpool ha aggiunto: “Domani seguiremo le prove di ciò che ci sarà la sera, ci sarà poi la sfilata degli artisti, quindi vedremo anche Marco Mengoni”. Di nuovo Mara Maionchi: “Il pezzo della Repubblica Ceca mi piace, è molto bello, mi piace molto anche il Portogallo, è una grande professionista, e anche San Marino e Austria, lo svizzero è carino ma il pezzo non mi fa impazzire, ha delle qualità, una voce molto bella e una grande timbrica ma la canzone non mi fa impazzire”.

In collegamento anche Francesco Fredella: “Attendo Mengoni, i giornali italiani ne parlano da giorni, lui ha lanciato un messaggio molto importante, ricordiamo che il pezzo suo è stato riadattato e sarà un po’ più breve e sono curioso di sentirlo. E’ un artista amato ovunque e ci rappresenterà alla grande”. In chiusura Mara Maionchi ha scherzato: “Sono dimagrita perchè mangio meno, da quando ho compiuto 82 anni mi sono messa in forma, li porto pesantemente bene”.

