Mara Sattei è fidanzata?/ La cantante è single: nessun flirt con Tananai

Mara Sattei è fidanzata con Tananai?

Mara Sattei debutta al Festival di Sanremo 2023 dopo il grandissimo successo de “La dolce vita”. L’ex cantante di Amici partecipa in gara tra i big con il brano “Duemilaminuti” scritto appositamente per lei da Damiano David dei Maneskin. Una partecipazione importante per la cantante, il suo vero nome è Sara Mattei. Classe 1995, Sara è nata il 28 aprile 1995 a Fiumicino. Sin da bambina si è appassionata alla musica studiando, grazie alla complicità della mamma, gospel, canto e pianoforte. Nel 2008 inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica aprendo il suo primo canale YouTube, ma la grande occasione arriva quando si presenta ai provini di Amici di Maria De Filippi per accompagnare un’amica.

Naturalmente l’amica non sarà presa, mentre lei supera tutte le fasi entrando di diritto nella scuola di Canale 5. Qualche anno dopo arrivano le prime importanti collaborazioni: da Gazzelle a Giorgia fino al grandissimo successo con “La dolce vita” con Fedez e Tananai. Discreta e riservata, la cantante non ama parlare della sua vita privata e sentimentale quindi non è dato sapere se al momento ha un fidanzato oppure no. In passato si è parlato di un flirt con Tananai, ma in realtà i due sono solo grandi amici!

Mara Sattei: “la musica è sempre stata una cosa innata”

Mara Sattei, intervistata da GQ, ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua infanzia. “Da piccola ero una bambina molto timida, ma ricordo che non vedevo l’ora di esibirmi. In quel momento entravo nel mio mondo e mi sentivo protetta dalla musica. I miei amici sottolineavano sempre il contrasto enorme tra vedermi nella vita di tutti i giorni e poi vedermi cantare. Non ho mai provato imbarazzo o vergogna, anche se magari lo facevo davanti a tutte le persone del paese” – penso di essere cha detto la cantante de “La dolce vita” che si è avvicinata al mondo della musica con grande naturalezza.

“La mia iniziazione nella musica è avvenuta senza forzature, ho subito capito che era qualcosa che mi piaceva fare, il mio modo naturale di esprimermi. È sempre stata una cosa innata, ero sconvolta quando ho iniziato la scuola e ho visto che non tutti la pensavano come me, che la vivevo, oltre che come passione, come un’esigenza” – ha detto la Sattei che ha aggiunto – “nessuno della mia famiglia faceva musica a livello professionale, io alla fine non ne sapevo nulla di che cosa volesse essere un artista di mestiere, e non sapevo neanche ben cosa volessi essere o cosa volessi fare. Era ancora tutto da scoprire”.











