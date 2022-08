Mara Sattei/ “Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto”

Mara Sattei: “La dolce vita” con Fedez e Tananai ai vertici delle classifiche

Mara Sattei torna sul palcoscenico di Battiti Live con il tormentone dell’estate “La dolce vita” con Fedez e Tananai. La ex cantante di Amici di Maria De Filippi è tra le indiscusse protagonista dell’estate 2022 con “La dolce vita” da settimane ai vertici delle classifiche streaming e radiofoniche. L’incontro tra i tre cantanti è stato davvero speciale come ha raccontato proprio la cantante: “penso che siamo proprio tre mondi differenti ed è stato interessante unire i nostri stili. Io sono una ragazza molto semplice ed easy e loro sono i miei bodyguard: simpatici, schietti e travolgenti”.

Il successo de La dolce vita proietta Mara Sattei sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023. La cantante non esclude la possibilità, anzi intervistata durante il Giffoni Film Festival ha dichiarato: “Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto. Vedremo”. Intanto è reduce dall’apertura del concerto di Justin Bieber tenutosi il 31 luglio a Lucca: “un’opportunità bellissima, e mi piacerebbe incontrarlo”.

Mara Sattei: da Amici di Maria De Filippi al successo

Prosegue il successo di Mara Sattei, la voce femminile de “La dolce vita”, il brano dell’estate 2022 di Fedez e Tananai. La cantante, reduce dall’uscita del suo ultimo album, Universo, e da un breve tour con cui sta girando l’Italia non esclude la possibilità di presentarsi il prossimo febbraio 2023 in gara al Festival di Sanremo 2023. Una vetrina importantissima quella del Festival per la giovane cantante che, musicalmente parlando, è nata nel programma “Amici di Maria De Filippi”.

Proprio ricordando l’esperienza nel talent show di Canale 5 ha detto: “rivedere quei luoghi mi ha fatto un grande effetto. Anche ritrovare Maria e darle il mio disco: all’epoca ero una bambina di 18 anni, anche lei ora avrà visto una persona diversa”. Alla domanda “se rifarebbe Amici?, la cantante ha risposto: “assolutamente sì, è stato formativo. Penso che ognuno abbia un momento giusto nella vita, io allora non avevo bene a fuoco quel che volevo fare e dovevo proprio crescere, ma mi ha dato un primo assaggio di cosa volesse dire stare nella musica”.

