Mara Venier come sta “Ho Covid bello forte, maledetto”/ “Spero di tornare presto a Domenica In”

Mara Venier svela come sta: “Non è andata in onda Domenica In perché ho un brutto Covid”

Mara Venier ha il Covid e per questo oggi Domenica In non è andata in onda. Come annunciato ieri dal giornalista Giuseppe Candela in anteprima, la conduttrice veneta è stata contagiata dal virus che ha messo in ginocchio il mondo intero nel 2020 e per questo è saltata la diretta del programma al suo posto è andato in onda un ‘Meglio dì’ con le interviste più importanti e significative di questa stagione. Dopo ore di silenzio, Mara Venier ha rotto il silenzio sui social svelando come sta.

Mara Venier ha annunciato di avere il Covid in questi minuti con una Instagram stories: “Ciao a tutti come avete visto la puntata di oggi era un ‘Meglio di’ non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte io all’inizio pensavo un influenza poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid.” La conduttrice di Domenica In ha poi voluto ringraziare tutti coloro che in queste ore le stanno dimostrando affetto e vicinanza augurandole una pronta guarigione.

Mara Venier come sta? La conduttrice veneta ha contratto il Covid e per questo oggi è saltata Domenica In. La conduttrice veneta ha ammesso di stare male e di aver una brutta forma di Covid ma di essere allo stesso tempo determinata a rimettersi in forma il prima possibile: “Io sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta ma volevo soprattutto ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi, grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. Questo Covid è veramente maledetto che dire, bisogna stare attenti continuare a stare attenti. Grazie davvero a tutti quanti e ci vediamo domenica prossima con Domenica In in diretta.”

Il video di Mara Venier, visibile alla fine del paragrafo, in poco tempo è stato sommerso da messaggi di auguri per una pronta guarigione. E tra i vari spiccano quelli dell’amico fraterno e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano che ha commentato con un cuore rosso. A lui si sono uniti via social Monica Leofreddi, Asia Argento, Veronica Cozzani la madre di Belen Rodriguez e tantissimi altri volti noti e non.

