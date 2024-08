Mara Venier di nuovo operata, estate da incubo per la conduttrice: come sta adesso

Estate da dimenticare per la conduttrice di Domenica In che nelle scorse ore si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico. Il 16 luglio scorso con un post su Instagram aveva annunciato che si era sottoposta ad un’operazione agli occhi. In quell’occasione si era mostrata sul letto di ospedale con l’occhio bendato e visibilmente provata ma non aveva fornito ulteriori dettagli. Pochi giorni dopo a rompere il silenzio era stato il marito Nicola Carraro che sui social aveva smentito che si trattasse di cataratta ma non aveva svelato i reali problemi della moglie. Il problema, tuttavia, sembrava risolto e invece adesso Mara Venier ha annunciato di essersi nuovamente operata.

Mara Venier operata: come sta? Marito Nicola Carraro: "Non è cataratta"/ E poi sbotta: "Parlate a vanvera"

Sul nuovo intervento Mara Venier non si è sbilanciata molto nei dettagli. Sul profilo Instagram ufficiale ha postato una foto di lei in piedi accanto al professore Andrea Cusumano che l’ha seguita. La conduttrice si è mostrata sorridente ma con un occhio bendato e visibilmente provata in viso. Anche il commento è stato sintetico ma abbastanza amaro: “La mia estate…secondo intervento”. E subito dopo ha ringraziato il medico e tutto lo staff che si sono presi cura di lei. Anche questa volta non ha fornito maggiori dettagli su cos’ha avuto. Certo è pero che la sua estate non è iniziata e non sta proseguendo nel migliore dei modi.

Mara Venier choc: foto con occhio bendato e viso gonfio in ospedale/ "Mai tranquilla": cos'è successo

Continuano i problemi di salute per Mara Venier: l’affetto dei fan

L’annuncio del secondo intervento di Mara Venier, in poche ore è stato sommerso da messaggi di auguri di pronta guarigione. Sono in moltissimi, inoltre, a commentare chiedendo delucidazioni e soprattutto sperando che l’operazione sia andata bene e che Mara si possa riprendere completamente prima dell’inizio della nuova stagione di Domenica In, che partirà a settembre. Anche molti volti noti hanno voluto dimostrare vicinanza alla conduttrice. Hanno commentato con dei cuori rossi Stefania Orlando, Andrea Delogu, Ermal Meta, Daniela Ferolla e Alba Parietti. Mentre per il momento Mara Venier non si è sbilanciata oltre.

Mara Venier, Domenica In sarà rivoluzionata: "Non solo interviste, ma anche cronaca"/ In arrivo un nuovo cast