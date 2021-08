Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle?/ “Sarei pronto, ma non come concorrente…”

Marcell Jacobs, il re indiscusso della velocità dopo la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 100 metri piani, continua a fare parlare di sé. L’azzurro, capace anche di contribuire a un altro titolo olimpico, quello conseguito dalla gloriosa staffetta 4×100, vittoriosa al fotofinish sui rivali della Gran Bretagna, ha rilasciato di recente un’intervista al settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini ed edito da Cairo Editore, al cui interno ha lasciato aperto un ampio spiraglio per una sua partecipazione al programma di successo di Rai Uno “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci.

Raimondo Todaro "Io ad Amici? Falso"/ "Ballando? Cose che non mi sono piaciute"

La trasmissione dedicata al ballo andrà in onda quest’autunno sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini e, inevitabilmente, le voci circa i nuovi concorrenti hanno già cominciato a circolare vorticosamente in questo segmento finale di stagione estiva. Indubbiamente, la presenza nel cast di Jacobs aumenterebbe di gran lunga la popolarità del format anche all’estero, considerato che il suo exploit sulla pista d’atletica dello stadio di Tokyo è stato visto a tutte le latitudini e il suo nome è rapidamente divenuto celebre ovunque.

Milly Carlucci: "Raimondo Todaro? Sono delusa"/ "Mi ha chiamato ieri, lo sapevo da…"

MARCELL JACOBS: “IO A BALLANDO CON LE STELLE? SAREI PRONTO, MA…”

Proprio sulle colonne di “Di Più”, Marcell Jacobs ha inteso rendere note le motivazioni per le quali non parteciperebbe a “Ballando con le Stelle” in qualità di concorrente: “Sono pronto a prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendervi parte, anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi, verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro”.

Angelo Donati, marito Carlucci/ Lei: "siamo molto diversi, complementari"

Insomma, Jacobs non si ritiene all’altezza della sfida e teme che una sua presenza fissa tute le settimane finirebbe soltanto per screditarlo, a seguito delle possibili gaffe e dei presumibili errori tecnici nelle sequenze di passi (ma, d’altra parte, quale debuttante non li commetterebbe?). Intanto, il cast di Ballando sta prendendo via via sempre più forma: sicura la presenza di Morgan, in forse il parrucchiere delle star Federico Fashion Style. Altri fuochi d’artificio sono attesi nelle prossime settimane…



© RIPRODUZIONE RISERVATA