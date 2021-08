Marcell Jacobs bloccato a Fiumicino/ Scalo negli Usa vietato, è senza Green Card

Le vacanze di Marcell Jacobs non sono iniziate nel migliore dei modi: il campione olimpico sarebbe dovuto partire nelle scorse ore per il Messico, ma a causa di un imprevisto è rimasto bloccato all’aeroporto Fiumicino. Nessuno, infatti, lo aveva avvertito dell’obbligo di avere un green card per effettuare lo scalo negli Stati Uniti.

DIRETTA SLOVACCHIA ITALIA/ Video streaming Rai: l'ultimo precedente due anni fa

La disavventura è stata raccontata attraverso le storie di Instagram proprio dal velocista italiano, in partenza insieme alla fidanzata Nicole. Per fortuna le autorità aeroportuali sono riuscite a risolvere con prontezza il disguido, dirottando i due noti passeggeri su un altro volo, questa volta diretto, che decollerà nelle prossime ore. Marcell Jacobs e compagna, dunque, a breve potranno finalmente godersi le meritate vacanze nel golfo del Messico, seppure con qualche ora di ritardo.

Calciomercato Inter/ Scamacca potrebbe arrivare a prescindere da Correa

Marcell Jacobs bloccato a Fiumicino: il racconto della disavventura

“Dovevamo essere in aereo da almeno 51 minuti ma siamo ancora a terra”. Così Marcell Jacobs ha raccontato su Instagram la disavventura per cui è rimasto questa mattina bloccato all’aeroporto Fiumicino insieme alla fidanzata Nicole. Il campione olimpico era in partenza in direzione Cancun, ma qualcosa è andato storto. Al momento dell’imbarco, infatti, la coppia è stata fermata poiché non in possesso della green card, necessaria per approdare negli Stati Uniti, dove il volo avrebbe fatto scalo, in caso di non residenti.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Azzurri sulle tracce di Amrabat. Pjanic e Messias...

La soluzione, ad ogni modo, è stata trovata in poco tempo e l’atleta azzurro non sembra essersi eccessivamente innervosito per la disavventura. “Fortunatamente siamo riusciti a trovare un altro volo e partiamo stasera alle 7, quindi passeremo questa lunghissima giornata all’interno dell’aeroporto di Fiumicino a mangiare, a mangiare e a mangiare”, ha spiegato ai suoi followers. Le vacanze in Messico, dunque, sono soltanto rimandate di qualche ora. D’altronde il velocista, dopo aver vinto l’oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo, ha deciso che – complice un problema al ginocchio – riprenderà a gareggiare nel 2022, per cui il tempo è dalla sua parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA