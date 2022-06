Marcell Jacobs/ Diretta 100 metri Diamond League Stoccolma 2022 streaming video Rai

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA 2022: RIECCO IL CAMPIONE!

Nuovo grande appuntamento per Marcell Jacobs: alle ore 20:15 (da programma ufficiale) di giovedì 30 giugno il velocista italo-americano sarà impegnato nei 100 metri alla Diamond League Stoccolma 2022. La tappa del Diamante è nella capitale svedese: Jacobs ovviamente, come tutti i big dell’atletica internazionale, punta il grande appuntamento che è rappresentato dai Mondiali di Eugene e allora questo appuntamento con la Diamond League può essere utile per andare a caccia di sensazioni positive, dovendo confermare in qualche modo lo straordinario oro olimpico lontano ormai un anno.

Va ricordato che solo domenica Jacobs è sceso in pista per i Campionati Italiani Assoluti: a Rieti il velocista di Desenzano ha vinto un titolo nazionale che appariva scontato, ma non ha dato esattamente il meglio di sé e dunque ha bisogno di trovare conferme, perché un conto è gareggiare negli Assoluti – quasi senza competizione, anche se sarebbe ovviamente sbagliato dire così – e un conto è farlo al Mondiale, ma anche in un contesto di Diamond League. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Marcell Jacobs, per i 100 metri alla Diamond League Stoccolma 2022, perché tra poco la gara prenderà il via…

La diretta tv di Marcell Jacobs sui 100 metri, all’interno della Diamond League Stoccolma 2022, sarà trasmessa in chiaro (con collegamento dalle ore 20:00), su Rai Sport + HD: un appuntamento per tutti sul canale 58 del televisore, ma per questa tappa di atletica ci sarà l’alternativa, riservata agli abbonati, di Sky Sport Action al numero 206 della televisione satellitare.

Ricordiamo poi che le gare del meeting, compresa la diretta di Marcell Jacobs dei 100 metri, saranno disponibili anche in diretta streaming video: nel primo caso visitando il sito o l’app di Rai Play, nel secondo attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Marcell Jacobs affronta nuovamente i 100 metri: questa volta il contesto è quello della Diamond League Stoccolma 2022, ma come già detto ciascuna gara che il campione olimpico sta affrontando in questo periodo (in questi mesi) è volta a farlo arrivare al meglio al grande appuntamento dei Mondiali, una kermesse nella quale il velocista di Desenzano dovrà provare a confermarsi rispetto alla medaglia d’oro vinta a Tokyo un anno fa. Jacobs dopo la straordinaria impresa a cinque cerchi ha avuto i suoi problemi: ha saltato tutta la restante parte della stagione a causa di un piccolo infortunio che gli ha consigliato di non forzare la mano.

Poi è rientrato cimentandosi con i 60 indoor (e vincendo anche in quel contesto) ma poi è stato vittima di una intossicazione alimentare prima e una elongazione poi, due imprevisti che gli hanno impedito di essere veramente costante in pista. È tornato ed è stato in grado di fare il vuoto confermando quanto di buono aveva fatto vedere; agli Assoluti di Rieti ha vinto il titolo nazionale ma in una gara che, come già detto, non è stata particolarmente brillante per il tempo corso (10’’12) e che adesso impone una sorta di riscatto. Vedremo quello che il nostro velocista sarà in grado di fare nei 100 metri alla Diamond League Stoccolma 2022…

