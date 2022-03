Marcell Jacobs/ Diretta 60m streaming video Rai, Mondiali atletica indoor

MARCELL JACOBS DIRETTA 60 METRI MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022

La diretta di Marcell Jacobs sui 60 metri piani, ai Mondiali atletica indoor Belgrado 2022, ci terrà compagnia sabato 19 marzo: il grande appuntamento è alle ore 21:20 quando è in programma la finale con l’assegnazione delle medaglie, ma prima bisognerà ovviamente restare sintonizzati sulla semifinale che Jacobs correrà alle ore 18:40, dopo le batterie che invece sono alle ore 10:45. Per il nostro campione nazionale sulla distanza ci sarà la possibilità di laurearsi campione del mondo per la prima volta in carriera, di fatto bissando il successo europeo timbrato l’anno scorso in Polonia.

Non sarà facile perché, come Marcell Jacobs stesso ha rivelato, il vero favorito per la medaglia d’oro è forse lo statunitense Christian Coleman che detiene il record mondiale; tuttavia Jacobs ha saputo migliorare le sue prestazioni nel corso della stagione, a Berlino ha corso in 6’’51 per poi abbassare questo crono di due centesimi all’Istaf Tour di Lodz. Quinta miglior prestazione al mondo, Jacobs insomma è pronto a scrivere nuovamente la storia della velocità italiana e mondiale ma dovremo vedere quello che ci dirà la pista nella diretta dei 60 metri ai Mondiali atletica indoor Belgrado 2022.

DIRETTA MARCELL JACOBS 60 METRI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE I MONDIALI ATLETICA INDOOR BELGRADO 2022

Anche la diretta tv di Marcell Jacobs nei 60 metri piani sarà su Rai Sport + e Rai Sport, perché questi sono i canali che seguono integralmente il programma dei Mondiali atletica indoor Belgrado 2022: l’appuntamento con questa gara sarà quindi in chiaro per tutti sulla televisione di stato, nello specifico ai numeri 57 e 58 del telecomando. In alternativa, come sempre, sarà possibile seguire questa gara di Jacobs e l’intera kermesse anche con il servizio di diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MARCELL JACOBS 60 METRI: RISULTATI E CONTESTO

Quasi pronti a vivere la diretta di Marcell Jacobs, che nei 60 metri ai Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 va a caccia di un altro successo: nelle ultime settimane e mesi abbiamo raccontato di come l’italo-americano abbia saltato la seconda parte della stagione 2021 dopo il clamoroso oro centrato alle Olimpiadi sui 100 metri (oltre a quello nella 4X100 ovviamente), ma poi al rientro in pista l’azzurro ha fugato più o meno ogni ragionevole dubbio sulle sue prestazioni.

Oggi come detto il principale avversario di Marcell Jacobs nei 60 metri indoor è Christian Coleman, che ha vinto il titolo mondiale sui 100 metri tre anni fa ed è il primatista sulla distanza odierna, che indoor ha corso in 6’34 ormai quattro anni fa (ad Albuquerque). Sarà un duello affascinante e interessante per il nostro Jacobs, che nelle batterie condivide la pista con il connazionale Giovanni Galbieri; vedremo se questa sera il velocista italiano sarà ai blocchi di partenza per la finale e, in caso di risposta affermativa, sarà anche in grado di mettere al collo un’altra medaglia, noi speriamo che ai Mondiali atletica indoor Belgrado 2022 sia quella d’oro…

