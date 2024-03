Marcella Bonifacio ‘contro’ sua figlia Greta Rossetti: “Si è rinc*glionita!”/ E su Beatrice: “E’ una falsa!”

Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti si scaglia contro i ‘Sergetti’: “Andate a fanc*lo!”

Sta facendo molto discutere per le sue posizioni quasi “contro” la figlia: stiamo parlando di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti attualmente impegnata al Grande Fratello 2024. La donna è entrata in Casa nel corso dell’ultima puntata del reality per una sorpresa alla figlia ma, le argomentazioni, hanno presto preso una connotazione non proprio positiva per la concorrente soprattutto in riferimento alla liaison che sta nascendo con Sergio D’Ottavi.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, furiosa lite al Grande Fratello 2024/ Lui: "Ci sto male per i tuoi modi"

Marcella Bonifacio – madre di Greta Rossetti – si è dimostrata particolarmente stizzita per alcune scelte della figlia. Nello specifico, la donna ha commentato quasi in maniera sarcastica il fatto che, sue due reality, la concorrente si sia legata altrettante volte dal punto di vista sentimentale. Come riporta Leggo, sui social la madre di Greta Rossetti sta però continuando a far discutere con alcuni video dedicati alla figlia.

Fiordaliso dedica una canzone a Beatrice Luzzi durante un concerto/ “Lei merita di vincere…”

Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti: “Beatrice Luzzi è apatica…”

“Sergetti? Andate a fanc*lo! Non avete capito niente, velo dico io. Come rimarrete delusi; io non riconosco più Greta, si è rincogli*nita. C’è pettirosso che mi reputa gelosa, ma di chi? Quando esci ce la vediamo io e te, sei proprio ‘rossa’”. Queste le parole piuttosto accalorate di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti. La donna non ne ha avuta una per tutti, dai sostenitori del rapporto con la figlia con Sergio D’Ottavi, alla concorrente stessa e addirittura per Beatrice Luzzi: “Sai una volta le rosse cosa facevano? Vergognosa; avete presente l’elettrocardiogramma di un cadavere? Piatto. Ecco lei è così; non ha smorfie ed è sempre pacata, non grida mai e non ha una vera emozione, apatica”.

Giuseppe Garibaldi ancora innamorato di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024?/ “Tutto mi portava a te…”

L’invettiva nei confronti di Beatrice Luzzi da parte di Marcella Bonifacio – come riporta Leggo – si è poi spostata nuovamente su sua figlia Greta Rossetti. “Deve uscire lunedì, ti sei bruciata letteralmente il cervello oh, non ti riconosco più, mi fai quasi paura. Ti porterò da uno psichiatra quando esci”. Un fiume in piena la madre della concorrente che ha utilizzato argomentazioni particolarmente forti tornando ancora a tuonare contro Beatrice Luzzi e i suoi fan: “Siete comunque un popolo di deviati, tutti Luzzers comunque. Ve lo devo proprio dire, vi piace quella che è l’incoerenza di una donna. Una falsa, manipolatrice, egocentrica e rancorosa. Ecco perché in Italia funziona tutto male”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA