Marcella Di Pasquale, The Voice Senior 2022/ Dal salone di parrucchiera alla finale!

Marcella Di Pasquale, personalità strabordante ed esibizioni di alta qualità a The Voice Senior 2022

Siamo giunti alla fine di “The Voice Senior 2022“. Venerdì 21 gennaio alle ore 21.30 su Rai Uno, Antonella Clerici presenterà, infatti, l’ultimo atto di questa edizione. Tra la rosa di finalisti giunti fin qui spicca una personalità che non passa di certo inosservata. Si tratta di Marcella Di Pasquale, subito notata dal pubblico per la sua capigliatura folta e colorata. Questo elemento non può fare altro che denotare una grande individualità e la voglia di distinguersi tra tutti gli altri. La donna 64enne ha deciso di prendere parte al programma per mostrare a tutti il suo talento e la sua grande passione. Le sue esibizioni sono state, finora, di alta qualità e ogni volta che la donna canta, riesce a riscuotere un grande consenso. Da sempre stata dedita al canto, Marcella Di Pasquale, in passato ha avuto più volte la possibilità di vivere esperienze musicali. La donna nella vita fa la parrucchiera deliziando le sue clienti con delle canzoni sempre nuove ed esuberanti.

Il colpaccio di Clementino: si aggiudica un pezzo da novanta

Riuscire ad emergere in un programma come The Voice Senior 2022 non è affatto semplice, l’esperienza e la preparazione che caratterizza gli artisti rende il percorso particolarmente ostico. L’impresa è però certamente riuscita a Marcella Di Pasquale, che tra blind audition e Knock Out ha messo in evidenza una bravura con pochi eguali è una capacità interpretativa di altissimo livello. Nella seconda serata dedicata alle audizione ha conquistato il pubblico con la sua energica esecuzione di Eppur mi sono scordato di te, pezzo iconico del grande Lucio Battisti. Per una voce femminile non è certo cosa da poco confrontarsi con un pezzo del celebre cantautore, ma nonostante le difficoltà la donna è riuscita a sorprendere tutti. Il pubblico di The Voice Senior 2022 si è liberato in un sonoro applauso, con i giudici piacevolmente colpiti dal valore dell’esibizione. Tra tutti, Clementino è stato il giudice più persuasivo nel portarla nel suo team, aggiudicandosi senza dubbio un pezzo da novanta. Per la semifinale l’obbiettivo era quello di confermare le attese, proponendo un’esibizione che le garantisse la possibilità di accedere alla tanto attesa finale. Per l’occasione l’artista si è esibita con il brano La casa del sole, pezzo abbastanza impegnativo dei Pooh. Anche in questo caso è riuscita ad emergere con una vocalità eccezionale conquistando ancora una volta pubblico e giudici e ottenendo il pass per l’ultima puntata della seconda edizione del programma. L’energia di Marcella Di Pasquale è certamente tra le caratteristiche che più hanno colpito il pubblico, oltre l’accuratezza vocale e lo spessore interpretativo. I pezzi scelti nel corso del suo viaggio all’interno del programma hanno esaltato le sue doti guadagnandosi di diritto l’accesso alla finale. Gran parte dei fan del programma sembrano infatti schierati dalla sua parte, convinti che grazie al suo talento smisurato possa davvero candidarsi come possibile vincitrice del talent. Sui vari canali social sono davvero tantissimi i commenti di elogio per l’artista, pronta a mantenere fede alle grandi aspettative a suo carico.

L’esibizione di Marcella Di Pasquale in semifinale di The Voice Senior 2022

