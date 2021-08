Marcello Cirillo/ “I Fatti Vostri come fare il militare, sono un nonno divertente”

Marcello Cirillo, noto personaggio tv e storica presenza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, è stato in collegamento con il programma Uno Weekend di ieri. Le prime parole sono state per Anna Falchi, che fra poche settimane sarà appunto al timone della nuova edizione dello show del secondo canale: “I Fatti Vostri saranno un’esperienza che ti porterai per tutta la vita, io sono entrato che ero un ragazzo e ne sono uscito nonno, quindi molto cambiato, è come fare il militare passatemi il termine, ti dà una disciplina televisiva fantastica, vedrai che uscirai da questa esperienza migliorata”.

Sul Marcello Cirillo in cucina: “I miei piatti? Nei miei ricordi c’è il profumo di quelle cose che ti portano indietro nella memoria, come la pasta fatta in casa con i cardi o le melanzane ripiene che mi ricordano quelle che preparava mia mamma per la nostra famiglia sterminata visto che siamo 5 figli, una sorta di squadra di calcetto”. Sul suo tifo calcistico: “Come tutti i calabresi che viviamo fuori dalla nostra Calabria noi tifiamo Calabria. Io sono stato inviato a Quelli che il calcio – precisa Marcello Cirillo – per seguire il Crotone ma anni prima seguivo la Reggina, per noi è importante mostrare la faccia bella della Calabria, nel calcio, nella musica, nella cucina”.

MARCELLO CHIRICO: “QUALCUNO CHE HA IL MIO TALENTO IN FAMIGLIA? MIA FIGLIA…”

In seguito Marcello Cirico è stato in collegamento anche con una delle sue due figlie e con il nipotino. “Che nonno sono? Sono un nonno abbastanza presente nella loro vita, li porto a scuola la mattina quando si può e li vado a prendere, cerchiamo di rendere la vita divertente, non educare quanto divertire”.

Poi prosegue, ricordando una trasmissione online che lo stesso ha tenuto durante il periodo del lockdown: “Cosa sarebbe un mondo senza la musica? Ho avuto l’opportunità di fare questa trasmissione Youtube che ha fatto compagnia a tante persone che in quel momento erano a casa desolate un po’ come tutti noi. Qualcuno che seguirò le mie orme? Per il talento c’è mia figlia Maria Elisa che è una bravissima vocal coach, mentre l’altra mia figlia è una psicologa e non centra niente col nostro mondo”.

