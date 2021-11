Marcello Molfino e Claudio Santamaria ex e marito Francesca Barra/ Tutti i loro figli

Francesca Barra sarà protagonista, questo pomeriggio, della prima delle due puntate settimanali di “Verissimo”: e, in attesa della nuova ospitata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin della 43enne giornalista e conduttrice radiofonica lucana è inevitabile che si torni a parlare pure della sua vita privata, segnatamente del suo attuale marito Claudio Santamaria e del suo ex compagno, Marcello Molfino, da cui aveva avuto ben tre figli. Infatti sono questi i due uomini più importanti nella vita della Barra, ed entrambi legati ad alcuni dei momenti più belli ma anche difficili degli ultimi anni: ma andiamo con ordine.

Francesca Barra è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino, un matrimonio durato undici anni e nel corso del quale è diventata mamma per tre volte: la giornalista e scrittrice originaria di Policoro era sempre rimasta molto abbottonata sulla sua vita privata ma poi la successiva relazione con Santamaria (iniziata nel 2017 e che l’aveva portata a salire all’altare una seconda volta due anni dopo) ha fatto sì che emergessero alcuni dettagli del suo precedente matrimonio. Ma cosa sappiamo di Molfino, padre di Renato, Emma Angelina e Greta? In realtà molto poco, anche per volontà dei diretti interessati che probabilmente vogliono tutelare la privacy dei loro figli, mentre ovviamente molto di più si è detto e scritto della liaison con Santamaria.

CLAUDIO SANTAMARIA E MARCELLO MOLFINO, MARITO ED EX DI FRANCESCA BARRA: CHI SONO

A un anno dal divorzio con Molfino, infatti, la giornalista aveva annunciato la relazione con Claudio Santamaria attraverso una lettera scritta a Dagospia. Due anni dopo era arrivato l’annuncio di aspettare un quarto figlio, questa volta dall’attore capitolino, e poi il 26 maggio 2019 il triste post con cui spiegava di aver perso il bimbo. Un dolore però in parte mitigato quest’estate dal fatto di essere rimasta nuovamente incinta: il 47enne romano dal canto suo era già padre della piccola Emma, nata dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi, nell’oramai lontano 2007 e salita agli onori delle cronache anni fa per aver sfilato sulle passerelle di Pitti Bimbo.

A proposito invece della nuova gravidanza della Barra, i due genitori sono ovviamente entusiasti dopo aver condiviso con tutti la notizia lo scorso agosto. “Dopo una grande sfortuna che abbiamo avuto, finalmente una grande fortuna” ha spiegato l’attore -di recente tornato al cinema con “Freaks Out” e riferendosi al dramma dell’aborto della giornalista nel 2019. “La somma dei nostri giorni felici” ha definito invece Francesca la pancina oramai in bell’evidenza, mostrando come pure da mamma già di quattro figli desiderasse come non mai, al pari del suo Claudio, avere un figlio anche con lui.

