Marco Gentili è il marito di Benedetta Rossi, la food blogger che non ha bisogno di presentazioni il suo motto Fatto in casa per te ha conquistato milioni di telespettatori. I suoi video sono tra i più riprodotti mentre i suoi libri conquistano le classifiche di vendita. Il suo successo enorme lo condivide con Marco Gentili, chi è il marito di Benedetta Rossi? Ospite in una recente puntata di Verissimo, Benedetta a Silvia Toffanin si è sbilanciata sulla sua vita privata ed ha ricevuto un tenero messaggio dall’uomo, che l’ha fatta commuovere.

Marco, il marito di Benedetta Rossi ha confessato di essersi innamorato di lei per lo sguardo semplice e deciso, ma anche perché colpito dalla sua forza a tenacia, dei suoi modi di fare e del suo carattere. E proprio durante l’intervistaMarco Gentili ha ammesso “Mi sono innamorato subito di Benedetta ma è stato un corteggiamento lungo e faticoso”. A questo punto Benedetta commossa ha rivelato un dettaglio sul loro amore, non sono soliti dirsi “ti amo”, ma semplicemente ti voglio bene e che il marito c’è sempre stato per lei: “sia a livello professionale, sia quando sono stata operata alla schiena e sono rimasta bloccata a letto”.

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili: dal sogno del matrimonio al mancato arrivo di un figlio

Benedetta Rossi e il marito Marco sono sposati da quindici anni, il loro matrimonio è stato festeggiato nel 2009 e, sempre nel salotto di Verissimo, la foodblogger ha rivelato: “Volevamo una cerimonia intima ed abbiamo realizzato questo sogno”. Nonostante il grande amore, purtroppo, la coppia non ha avuto figli non perché non li volesse ma perché non sono arrivati ed a confessarlo è stata la stessa Benedetta tra la commozione: “Siamo andati avanti con il nostro percorso, non abbiamo grossi rimorsi ma sappiamo che saremmo stati dei buoni genitori”.

Anche il marito di Benedetta Rossi, Marco Gentili si è commosso parlando del mancato arrivo di un figlio: “I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati”. E inseguito ha aggiunto: “Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo.” Nulla può sostituire la mancanza di un figlio ma negli anni scorsi la loro famiglia si allargata con l’arrivo del cagnolino Cloud.