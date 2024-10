Marco Gentili non è solo il marito di Benedetta Rossi, ma anche il socio della Fatto in Casa di Benedetta Srl che è stata acquisita al 51% dal gruppo Mondadori. Un accordo milionario per la food blogger e il marito che sono co-fondatori della società. Una decisione che proprio il marito ha commentato così: “è stato un approccio naturale. Lavoriamo con il Gruppo Mondadori dal 2016, da quando Benedetta ha pubblicato il primo libro per Mondadori Electa. In questi anni si è instaurato un rapporto stretto di amicizia e fiducia”.

La possibilità di un accordo era nell’aria da tempo. Solo quest’anno Marco e Benedetta hanno deciso di accettare l’offerta di 6,9 milioni di euro cedendo il 51% della società alla Mondadori. Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili poco dopo l’accordo hanno rassicurato pubblico e fan: “non cambierà assolutamente nulla rimarremo quello che avete visto negli anni”.

Marco Gentili e Benedetta Rossi: come è nato l’amore?

Alla base di tutto tra Marco Gentili e la moglie Benedetta Rossi c’è l’amore, un grande amore nato nel tempo e che li ha spinti nel 2009 a sposarsi. Il primo incontro è stato nell’agriturismo della famiglia di Benedetta durante una passeggiata a cavallo. Marco, infatti, è un appassionati di cavalli e spesso andava a maneggio proprio nell’azienda della sua futura moglie anche se il loro primo incontro non è stato da favola. “Direi proprio di no!” – ha detto la food blogger, anche se prontamente il marito è intervenuto dicendole. “dai Benedetta, dovevi dire di sì e aggiungere che avevo un fisico da urlo”.

I due sono legati anche dalla passione per la cucina e tra tutti c’è un piatto che li accomuna: la polenta con il sugo. La food blogger dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando del marito ha confessato: “la cena spesso la prepara Marco o spesso mangiamo cibi pronti o una semplice pasta”.