Marco Giampaolo conferenza stampa/ Diretta streaming video tv, l’allenatore del Milan

Oggi lunedì 8 luglio è la giornata della conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan: per dare il via alla stagione estiva rossonera si è deciso di fissare per oggi alle ore 17,00 a Milanello la conferenza stampa dove il tecnico ex Sampdoria si presenterà alla stampa oltre ai tifosi, che però incontrerà direttamente solo nella giornata di domani, quando sempre a Milanello è atteso il raduno e il primo allenamento a porte aperte della formazione del Diavolo. Dopo quindi l’addio ben sofferto di Gennaro Gattuso a fine stagione, ecco che il club milanese è pronto a dare il via alla nuova era Giampaolo: è quindi una ventata di novità in via Aldo Rossi, considerare anche le novità nella dirigenza occorse in questi ultimi giorni, con l’addio di Leonardo e l’arrivo dell’accoppiata Boban-Maldini a guidare il Milan per le prossime stagioni. Con oggi quindi si riparte da zero o quasi: non scordiamo infatti che mentre si attendeva la conferenza stampa di presentazione di Giampaolo come nuovo allenatore del Milan, la società rossonera già è in movimento da tempo, anche nel mercato, per costruire la prossima stagione di Serie A.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la presentazione di Marco Giampaolo al Milan dovrebbe essere visibile in diretta tv sul canale tematico della piattaforma di Sky: la società rossonera poi dovrebbe fornite la diretta streaming video della conferenza anche tramite i profili social ufficiali, che di certo saranno prodighi nel fornire aggiornamenti in diretta. Anche le principali tv sportive, in primis Sky Sport 24 dovrebbero fare vedere le prime immagini di Giampaolo come nuovo allenatore del Milan.

PRESENTAZIONE MARCO GIAMPAOLO MILAN: LA CARRIERA

In attesa di potre dare spazio alla conferenza stampa di presentazione di Giampaolo andiamo a inquadrare meglio chi è il nuovo tecnico del Milan. Il volto è davvero ben noto però, visto che anche solo fino a poche settimane il tecnico sedeva sulla panchina della Sampdoria. Nato il 2 agosto 1987 a Bellinzona, Giampaolo ha dato il via alla sua carriera da allenatore solo nel 2000 quando è diventato vice al Pescara: passato l’anno dopo a Giulianova, ha poi militato in panca anche a Treviso prima di diventare primo allenatore per l’Ascoli nella stagione 2004-2005. La prima esperienza di rilievo però nel palmares di Giampaolo risale alla stagione 2006-2007 dove in due finestre diverse allenatore del Cagliari: lasciata la Sardegna occupa poi le panchine di Siena, Catania, Cesena, Brescia e Cremonese, prima di accasarsi nel 2015 all’Empoli. A fine stagione però si registra il passaggio dell’italo svizzero alla Sampdoria, club di cui ha difeso i colori solo fino alle scorso 19 giugno, data del suo recesso e approdo al Milan. Segnaliamo che per i blucerchiati Giampaolo ha messo a bilancio 123 presenze in panchina, dove ha pure realizzato una media punti di 1,41 a incontro.



