Marco Maccarini attacca Carmen Di Pietro: “Falsa, fa show”/ “Insulti e cattiverie…”

Marco Maccarini contro Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022

Sale la tensione all’Isola dei Famosi 2022 dove tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini, nelle scorse ore, si è scatenato uno scontro. Complice un piccolo incidente di Pamela Petrarolo procurato da Marco, Carmen Di Pietro ha fatto notare a Maccarini l’errore scatenando la conseguente reazione di quest’ultimo che non ha gradito la sua intromissione. Marco ha così accusato di essersi intromessa, pur non essendo coinvolta, per mettersi in mostra e scatenando la reazione della mamma di Alessandro Iannoni.

Carmen Di Pietro, lite con Marco Maccarini/ "Rosicone e buffone, da quando sei qui…"

“Mi accusi che voglio mettermi in mostra e non è vero! In questa storia c’entro anche io perché stavo per ustionarmi come Pamela. Volevo spostare quell’affare ed era infuocato. No smettila sei bugiardo e sei tu che vuoi farti vedere e fare gli spettacoli. Combini solo disastri da quando sei qui. Lo pensano tutti e non hanno il coraggio di dirtelo”, ha sbottato Carmen. “Io faccio o show? Lui prende questa esperienza come un palco. Io non faccio lo show è lui che lo fa. Vuole fare spettacolo e mi sono quasi fatta male con quella sua invenzione”, ha aggiunto ancora la Di Pietro.

Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all'Isola e crolla/ "Tradita"

Lo sfogo di Marco Maccarini contro Carmen Di Pietro

Le parole di Carmen Di Pietro non sono piaciute affatto a Marco Maccarini che, nel corso del daytime del 26 maggio dell’Isola dei Famosi 2022, si è lasciato andare ad uno sfogo contro la naufraga. “Carmen ha aggiunto un carico inutile. Pamela si era fatta male e non era necessario il suo giochino. Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie. Mi dice che faccio tutto sbagliato e mi prende in giro. Oggi è successa una cosa grave e non avevo voglia di fare spettacolo come fa lei”, ha detto Maccarini.

Alessandro Iannoni lascia l'Isola, il padre Giuseppe: "Ecco perché l'ha fatto"/ "Sono orgoglioso di lui"

Cosa accadrà questa sera tra i due naufraghi? Nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, dunque, Ilary Blasi metterà i due naufraghi a confronto per un chiarimento definitivo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA