Marco Maccarini, chi è? Isola dei Famosi/ Ex vee-jay di MTV:”Fare il papà mi diverte, ai miei figli…”

Marco Maccarini, ex vee-jay pronto per l’Isola dei Famosi

Uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 è Marco Maccarini. Il noto vee-jay di MTV, dopo anni di “silenzio” televisivo è pronto a sbarcare ufficialmente in Honduras e portare con sé una ventata di aria fresca. Dopo l’esperienza come inviato della trasmissione Le Iene, è stato anche uno dei professori di canto del talent Amici di Maria De Filippi. Volto noto soprattutto negli anni Novanta e inizi Duemila, Maccarini ha fatto parte del gruppo di giovani talenti che si occupavano di programmi musicali in onda sul canale televisivo tematico edito da ViacomCBS del calibro di Giorgia Surina, Daniele Bossari, Andrea Pezzi, Alessandro Cattelan e Victoria Cabello.

Isola dei Famosi 2022, 17a puntata/ Diretta ed eliminato: 4 nuovi concorrenti e...

Classe 1976, nato a Torino, oltre alla grande passione per la musica che è riuscito a trasformare anche in lavoro, Marco Maccarini ne coltiva un’altra, ovvero quella per il trekking. Attraverso i social – ed in modo particolare Instagram dove è seguito da oltre 72 mila persone – lo speaker radiofonico ha spesso condiviso la sua passione per la camminata documentando le sue imprese. Ad oggi ha collezionato percorsi affascinanti tra cui il Cammino di Santiago, tutta la Liguria e la via Francigena.

Mercedesz Henger tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis all'Isola/ Amicizia a rischio? "Non intrometterti"

Marco Maccarini, la compagna Olivia ed i loro due figli Theo e Mia

Sul piano privato il nuovo concorrente Isola dei Famosi 2022 Marco Maccarini è felicemente in coppia con Olivia Verona, sua compagna, insieme da oltre 15 anni e che lo ha reso padre di due figli, il primogenito Theo, nato nel 2007 e Mia, nata due anni dopo. La coppia, nonostante stia insieme da molti anni, non ha mai convolato a nozze. “Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci sono andati insieme. Dopo un anno ero incinta”, aveva raccontato la donna in una intervista, come riporta MetropolitanMagazine.it.

Nick Luciani/ L'Isola dei Famosi sarebbe dovuta arrivare dieci anni fa

A rendere ancora più unita la bellissima famiglia, i due figli in merito ai quali proprio la compagna di Marco Maccarini aveva commentato: “Io sono quella che fa finta di tirare la carretta mentre gli altri si divertono. Theo è il più saggio, Mia invece è Marco all’ennesima potenza e potrebbe vivere solo di aria e unicorni”. A proposito dei figli, Maccarini in una vecchia intervista rilasciata nel settembre 2015 per Repubblica aveva detto: “Fare il papà mi diverte, non sono possessivo e cercherò di insegnare ai miei bambini ad essere indipendenti e autonomi”. Ed aveva spiegato di non averli mai mostrati prima “perché li rispetto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA