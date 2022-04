Marco Maddaloni, chi è fratello il di Laura Maddaloni/ “L’isola dei Famosi ti sconvolge…”

Marco Maddaloni, tre anni fa, è stato un indiscusso protagonista dell’Isola dei Famosi. Con la sua forza, ma anche la sua simpatia, il campione di judo conquistò tutti portando a casa la vittoria. Un trionfo che, quest’anno, potrebbe essere ereditato da un parente di Marco Maddaloni. Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, infatti, ci sono Laura Maddaloni, sorella di Marco e Clemente Russo, marito di Laura nonchè cognato di Marco Maddaloni. Dopo aver lasciato la Palapa la scorsa settimana, questa sera, Clemente, essendo il capo di Playa Sgamada, avrà un ruolo fondamentale nella scelta di due naufraghi che torneranno ufficialmente in gara. Clemente e Laura, dunque, torneranno ufficialmente in gioco?

A fare il tifo per Laura Maddaloni e Clemente Russo ci sarà Marco Maddaloni che potrà dare dei preziosi consigli alla sorella e al cognato. Diversamente da Marco Maddaloni che aveva conquistato tutti con il suo carattere pacato e allegro, Laura sta dividendo l’opinione pubblica, rea di non sapersi comportare in alcune situazioni.

Marco Maddaloni, il ricordo della sua Isola dei Famosi

Difficile dimenticare l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi come sottolinea Marco Maddaloni nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. al di là della vittoria, il campione spiega di essere stato messo a dura prova durante i tre mesi vissuti sull’Isola. Pur essendo stato abituato ad ardue prove sportive, Maddaloni scrive: “Anche se per una vita intera mi sono allenato per prove molto più pesanti, non nascondo che l’isola è un gioco che mi ha messo veramente a dura prova, soprattutto la lontananza dalla famiglia e la convivenza con estranei (anche se poi qualcuno è diventato un buon amico). È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita, mi ha donato un tassello che mancava alla mia persona, il saper aspettare“, ha scritto il fratello di Laura Maddaloni.

“L’isola ti sconvolge, ma se sai rispettarla ti cambia e ti insegna che il tempo è leale: passa e può essere un grande alleato! La vittoria finale è stata solo la ciliegina sulla torta di un percorso stupendo e irripetibile. Ringrazio me stesso, il buon Dio e chiunque ne ha fatto parte”, ha concluso (cliccate qui per vedere il post). Le stesse emozioni saranno portate a casa anche da Clemente Russo e Laura Maddaloni?











