Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano?/ “Non c’è ancora una data”

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si sposano ancora? Il campione di judo e la bellissima madre dei suoi bambini pronunceranno il fatidico sì il prossimo 14 luglio in occasione del decimo anniversario d’amore? Negli scorsi giorni, Romina ha scritto una lettera a Maddaloni in cui si lamentava della poca collaborazione di Marco nell’organizzazione del matrimonio. Ospiti di Vieni da me, Marco e Romina, ai microfoni di Caterina Balivo, prima di svelare la verità sul matrimonio, raccontano alcuni dettagli della loro storia d’amore. “Il primo bacio è arrivato il 14 luglio del 2009″ – spiega Maddaloni mentre Romina svela che la prima volta che ha visto Marco ha sentito subito le farfalle nello stomaco. Un amore, quello tra Maddaloni e Romina che dura ormai da dieci anni e che è stato coronato dalla nascita di due figli che rappresentano il centro della vita di entrambi.

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: “non c’è ancora una data per il matrimonio”

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli sono già sposati civilmente, ma Romina non nasconde il desiderio di poter pronunciare il fatidico sì anche in chiesa. L’intenzione di sposarsi c’è, ma l’organizzazione è abbastanza complicata perchè Marco, essendo molto impegnato, non riesce ad aiutare Romina anche se “stamattina ho cambiato due pannolini e preparato il latte perchè lei è andata a farsi le mani e i piedi”, scherza il campione. Quello che, però, i fans si chiedono è se si sposeranno davvero in chiesa. Caterina Balivo, in particolare, chiede una data precisa che, tuttavia, ancora non c’è. “non posso darti ancora una data perchè non c’è“, spiega. Il 14 luglio, dunque, resterà solo il giorno del decimo anniversario del primo bacio?





