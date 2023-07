Marco Mazzoli: “Ho tentato di ‘scappare’ da L’Isola dei Famosi”/ “Fare un altro reality? Mai!”

Marco Mazzoli dalla vittoria de L’Isola dei Famosi alle risposte per gli haters

La diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa poche settimane fa con la clamorosa vittoria di Marco Mazzoli. Entrato in gara con l’amico e collega Paolo Noise, si è poi ritrovato a vivere l’esperienza da solo per via del ritiro di quest’ultimo per motivi di salute. Nonostante l’assenza della sua “spalla” è riuscito comunque a primeggiare; grinta, verve e autoironia che hanno convinto il pubblico fino a permettergli di alzare la coppia del reality.

Dopo i dovuti festeggiamenti di rito, Marco Mazzoli è tornato agli impegni professionali di sempre e soprattutto alla quotidianità. Lo speaker de Lo Zoo di 105 non dimentica però l’esperienza, che chiaramente è ancora fresca e vivida. Non a caso – come riporta il portale Isa e Chia – tramite il proprio profilo Instagram ha svelato alcune considerazioni sull’esperienza all’Isola dei Famosi aggiungendo ulteriori curiosità per il futuro. “Sono qui a rispondere un po’ a tutte le domande che mi sono state fatte in questi giorni; anche per sfatare alcuni miti perchè ovviamente c’è sempre qualche hater che deve inventarsi minc*iate…”

Marco Mazzoli, il “messaggio in codice” per la moglie e la chiusura netta verso i reality show

Marco Mazzoli – come racconta Isa e Chia – è intervenuto su Instagram anche per smentire alcune dicerie sul suo conto in virtù delle sue considerazioni del passato proprio nel merito dei reality show. “Come sapete, ho sempre denigrato i reality show e soprattutto L’Isola dei Famosi… Ci sono andato non per mio volere ma per volere di Paolo Noise perchè ci avevano proposto quattro anni fa di fare Pechino Express e abbiamo rinunciato”. Lo speaker ha poi aggiunto: “Paolo mi ha detto: ‘dai facciamo sta roba tanto volendo si può uscire, quindi se ci rompiamo le pal*e molliamo il colpo’ … Così doveva essere, ma in realtà non è andata così”.

Marco Mazzoli, sempre nel suo racconto su Instagram – riportato da Isa e Chia – ha inoltre rivelato come in diverse circostanze abbia provato a “scappare” da L’Isola dei Famosi. “… Non sto scherzando, io veramente ho provato ad andarmene in ogni modo lanciando appelli, utilizzando la mia parola d’ordine che era: ‘Mi manca l’Averna’ e che in teoria avrebbe dovuto far scattare mia moglie e l’amministratore delegato di Radio 105 per tirarmi fuori… Ero disperato!”. Lo speaker si è poi pronunciato anche sulle costanti accuse di falsità rispetto alle dinamiche del reality. “Non c’è niente di finto, io lo direi, lo sapete; nessuno mi ha paracul*to ovviamente se ho vinto è soprattutto grazie agli ascoltatori”. In conclusione, Marco Mazzoli ha escluso in maniera categorica una nuova esperienza in un reality show: “Se volete sapere se lo rifarei la risposta è no, mai più nella vita. Li consiglio, è un’esperienza che sicuramente ti rimane dentro per sempre. Se amo i reality show e ne farò altri? No, mai!“.











