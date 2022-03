Marco Melandri e i rumors sul cachet/ “Starebbe guadagnando a settimana…”

Marco Melandri quanto sta guadagnando all’Isola dei Famosi?

Marco Melandri si trova a Playa Sgamada. Dopo essere stato eliminato all’Isola dei Famosi, Marco è stato trasferito assieme a Ilona Staller in un’altra isola. Per il momento, la convivenza con Roger Balduino e Jovana procede a gonfie vele. I naufraghi sono potuti tornare all’Isola dopo che si era abbattuta una tempesta. Marco Melandri ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura mettendo da parte il mondo dei motori per qualche settimana. La sua partecipazione era stata accompagnata però dalle polemiche soprattutto dopo le sue dichiarazioni sul vaccino e il green pass. Marco Melandri aveva infatti rivelato di essersi contagiato volontariamente in modo da evitare di dover fare il vaccino. Melandri era finito al centro dell’attenzione mediatica e in quel caso erano stati molti gli haters che si erano scatenati contro.

In questi giorni si è parlato molto dei compensi che starebbero percependo i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Pare che i concorrenti in gara arriverebbero a guadagnare tra i 5.000 e 12.000 euro a settimana a seconda della loro popolarità. Marco Melandri starebbe guadagnando al momento 10.000 euro a settimana. Lo ha rivelato il Corriere dello Sport, precisando che però no c’è nessuna conferma ufficiale sui compensi. Marco Melandri in queste prime settimane è apparso molto vicino a Ilona Staller. Tra i due si è creata da subito una bella sintonia e non sono mancate le battute a doppio senso.

Marco Melandri e Ilona Staller nella prima puntata dell’Isola dei Famosi Vip 2022 sono finiti in nomination. La motivazione è stata che sono la coppia meno conosciuta dagli altri naufraghi, ma l’opinionista Vladimir Luxuria è convinta che in molti sono intimoriti dalla popolarità della Staller e temono la sua presenza. Il pubblico la pensa diversamente perché giovedì sera alla chiusura del televoto la coppia Melandri-Staller è stata eliminata con il 43% dei voti. Marco dopo il verdetto non ha mostrato di essere dispiaciuto: “Torno a casa volentieri, dico la verità” ha detto. Alla coppia prima di congedarsi dalla Palapa gli è stato chiesto di dare il “bacio di Giuda” che vale una nomination e hanno scelto di condannare Zequila e la Secondi. Chi pensava di togliersi di mezzo Melandri ha dovuto ricredersi poiché la coppia non è tornata a casa ma è stata fatta sbarcare a Playa Sgamada. Marco ha accusato Floriana di essere stata molto maleducata e scorretta nei confronti di Antonio, difatti il bacio ha penalizzato la coppia Zequila-Secondi ma in realtà ha voluto punire soltanto Floriana che si è difesa replicando che in diversi confessionali ha chiesto scusa al suo partner di gioco.

A Playa Sgamada, Ilona e Marco vengono accolti da altri due naufraghi: Jovana e Roger. In questa seconda isola cambia metodo di gioco, difatti la Staller e Melandri non gareggiano più in coppia ma ognuno fa per sé. Come succede in tutte le tribù che si rispettino, bisogna eleggere un capo e i quattro naufraghi sono stati messi subito nella condizione di scegliere da chi farsi “comandare”. Marco Melandri ha votato a favore di Roger, il pubblico ha mostrato un po’ di disappunto, qualcuno si è chiesto come mai non abbia dato il suo voto a Ilona, ma anche la Staller non è stata da meno dando la sua preferenza a Roger. Nella prossima puntata potremmo trovarci di fronte a una sorpresa, poiché da regolamento il “capo” avrà la possibilità di scegliere un compagno, formare una coppia e avere la possibilità di rientrare in gioco su Playa Accopiada. Marco potrebbe avere una brutta sorpresa, difatti non è detto che Cicciolina, nominata “capo” di Playa Sgamada possa proseguire la sua avventura in coppia con lui, il motivo è semplice, la Staller in un confessionale ha detto di essere dispiaciuta di aver mandato in nomination Floriana, avrebbe preferito dare il “bacio di Giuda” a Carmen, ma se ha cambiato parere è stato per assecondare la richiesta del pilota di motociclismo e adesso si è pentita. Tra loro due c’è molta intesa, ma Cicciolina pare più attratta da Roger che ancora non riesce a dare un giudizio concreto su Melandri.











