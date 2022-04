Marco Melandri lascia l’Isola dei Famosi? Per ora resta ma…/ “Sto perdendo tempo”, la compagna interviene..

Marco Melandri vuole abbandonare L’Isola dei Famosi: “Ci ho pensato e…”

Marco Melandri ha avuto un momento di crisi. Il concorrente dell’Isola dei Famosi è apparso stanco e nell’ultima diretta ha ammesso di voler abbandonare il reality. A dieci giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras, il pilota ha espresso il suo malessere in puntata a Ilary Blasi: “Ci ho pensato tanto ma non sento di appartenere a questo mondo. Per me è difficile la noia, non riesco a viverlo, mi manca casa, mi manca toccare mia figlia, i miei giochi, le mie cose…”. Ilary Blasi è rimasta senza parole e anche la compagna di Melandri ha cercato di rassicurarlo dallo studio convincendolo a rimanere.

Marco Melandri ha spiegato che lo stato in cui si trova è poco consono alla sua persona. Questo gli ha provocato uno stato di insofferenza: “Ci ho pensato tanto e io voglio uscire dal gioco. Ho bisogno di casa. Ho avuto tempo per riflettere e ho capito le cose veramente importanti… mi sembra di perdere tempo qui. È stata un’esperienza incredibile, mi sono guardato dentro e ho visto tante cose, però la mia vita non è qui”, ha spiegato. Vedremo dunque se si è trattato solo di un momento di crisi oppure se Melandri tornerà sui suoi passi nella prossima puntata. Recentemente Melandri è stato nell’occhio del ciclone in virtù di alcune sue esternazioni in materia di Covid e no vax non propriamente felici, scatenando un’orda di polemiche non ancora del tutto placatasi.

Antonio Zequila in sostituzione di Marco Melandri? La richiesta del web

Durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi, Marco Melandri ha esternato il proprio disagio rivelando di vivere un momento di forte crisi e di essere intenzionato a fare ritorno a casa dalla propria famiglia. L’ex pilota, interrogato da Ilary Blasi sui profondi motivi di questi sentimenti così negativi, ha rivelato di voler recuperare il tempo perso in giro per il mondo, durante le gare, e di desiderare ricongiungersi con la moglie e la sua piccola bambina. Marco ha aggiunto, inoltre, di non sentirsi affatto incline al mondo televisivo e alle dinamiche dei reality show, risultando con buone probabilità di peso al gruppo. L’intervento della moglie Manuela Raffaetà, presente in studio, è stato salvifico: la donna ha infatti spronato l’ex pilota a proseguire in questa avventura, facendo appello a tutto il suo coraggio, con la consapevolezza di essere amato e seguito da una fan d’eccezione, la loro piccola bimba: queste parole sono arrivate dritte al cuore di Marco Melandri, emozionatissimo, che ha deciso di stringere i denti e proseguire per i suoi sostenitori, primi tra tutti la donna della sua vita, ritrovata dopo un periodo difficile, e la loro bambina.

Fame e stanchezza di certo stanno mettendo a dura prova Marco Melandri, tuttavia il popolo del web non sembra volersi ammorbidire nei confronti dell’ex pilota: durante il suo intervento, infatti, gran parte dei telespettatori connessi a Twitter per commentare la puntata in tempo reale, hanno invocato il ritorno di Antonio Zequila, appena eliminato, al posto di Melandri. I più sensibili, invece, hanno saputo apprezzare i sentimenti più intimi dell’ex pilota e hanno dichiaratamente iniziato a fare il tufo per lui. Cosa possiamo aspettarci da Marco Melandri? Pensiamo che dopo aver ricevuto qualche parola di incoraggiamento dalla dolcissima moglie Manuela, l’ex pilota saprà riscoprire la grinta e la voglia di mettersi in gioco, all’interno del reality più impegnativo della televisione. Non ci resta che aspettare e vedere se saprà tenere fede con coraggio e senza alcuna esitazione all’impegno preso.











