Marco Mengoni/ “Non ho più paura di niente perché ne ho avuta troppa prima”

Marco Mengoni dopo i sold out di Milano e Roma arriva ai Battiti Live

Marco Mengoni tra gli ospiti di Battiti Live, l’evento musicale dell’estate trasmesso su Italia 1. Il cantante torna dal vivo con il nuovo singolo “No stress” dopo il grandissimo successo riscontrato con il tour negli stadi di Milano e Roma dove ha registrato il tutto esaurito. “Qualunque sia la vostra passione, vi auguro a un certo punto della vita di provare le stesse emozioni che sto provando io stasera” – ha detto un emozionato Marco Mengoni allo stadio San Siro di Milano. Una emozione palpabile quella del cantante che ha letteralmente espugnato lo Stadio San Siro con un sold out da 54mila spettatori. Un concerto che è stato un sogno per lui che ha confessato: “tredici anni fa non ci avrei mai nemmeno pensato”.

Il successo di Marco Mengoni è inarrestabile, visto che dopo lo Stadio San Siro di Milano ha conquistato anche l’Olimpico di Roma con una scaletta ricca di canzoni. Un trionfo in parte annunciato per il 33enne di Ronciglione che dal palcoscenico di San Siro ha gridato: “non ho più paura di niente perché ne ho avuta troppa prima. Ora so che va bene così”.

Marco Mengoni: No Stress tra i tormentoni dell’estate 2022

L’estate 2022 è nel segno di Marco Mengoni che con “No stress” si candida tra i protagonisti indiscussi della calda stagione. Un successo inarrestabile quello del cantautore che proprio durante uno dei suoi concerti negli stadi italiani ha fatto una riflessione importante sull’importanza delle parole. “Sulle parole ci ragiono molto, al di là dei testi delle canzoni. Spesso sembrano solo parole ma invece sono proiettili” – ha detto Mengoni precisando – “dipende da chi dice una parola e da come la dice, ma quella che a me fa più male è indifferenza”.

E ancora: “ho pensato alla parola, al come porsi all’altro. Ho cercato quelle parole che vorrei togliere dal vocabolario. L’idea è arrivata dopo aver visto un’intervista in cui Goran Bregovic diceva che nella sua lingua non esiste la parola tolleranza” – ha sottolineato il cantante che dal palco ha aggiunto – “se solo bastasse eliminare le parole per dimenticare il loro significato. Mi sa che la vita è solo tempo per provare a capirci qualcosa, io non so se sono a buon punto, ma per la prima volta non mi fa paura”.











