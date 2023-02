Vincitore Premio alla Migliore Composizione Musicale Bigazzi, Sanremo 2023/ Chi lo assegna

Il Festival di Sanremo 2023 sta ormai scaldando le case degli italiani con la sua musica e i cantanti in gara con l’obiettivo di essere riconosciuti come miglior artista italiano. Il Festival però offre anche altri riconoscimenti, altrettanto ambiti e prestigiosi. Tra questi c’è senza dubbio il Premio alla Migliore Composizione Musicale intitolato dal 2013 al compianto Giancarlo Bigazzi. Un riconoscimento fortemente desiderato dall’allora conduttore e direttore artistico Carlo Conti.

Il Premio alla Migliore Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi non segue la distinzione tra Big e Giovani e valuta esclusivamente l’arrangiamento musicale. Per questo motivo, ad assegnarlo sono i maestri dell’orchestra stessa di Sanremo. Vediamo subito chi lo ha vinto dal 2013 fino all’edizione scorsa tenutasi nel 2022.

Sanremo 2023, chi ha vinto il Premio alla Migliore Composizione Musicale Bigazzi

Sanremo 2023, il Premio alla Migliore Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi è senza dubbio tra i più ambiti da tutti i concorrenti che calcano ogni anno il palco dell’Ariston, pronti a emozionare l’Italia intera con i loro brani e le loro musiche. L’edizione dell’anno scorso, tenutasi nel 2022, ha visto trionfare Elisa con ‘O Forse Tu’, che ha saputo suscitare grandi emozioni non solo attraverso le sue parole ma soprattutto tramite le sue musiche, al punto da ottenere questo grandissimo riconoscimento da parte dei maestri d’Orchestra. Nel 2021 invece il premio è andato nelle mani di Ermal Meta con ‘Un milione di cose darti’, mentre nel 2020 è stata Tosca a conquistare questo riconoscimento con la sia ‘Ho amato tutto’.

Vediamo ora chi sono stati gli altri vincitori del il Premio alla Migliore Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi del Festival di Sanremo! Nell’edizione 2019 i maestri d’Orchestra hanno scelto di premiare Simone Cristicchi con ‘Abbi cura di me’. Nel 2018 invece il premio è stato affidato da Max Gazzé con ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’. Nel 2017 è toccato ad Al Bano con ‘Di rose e spine’, mentre nel 2016 fu conquistato dagli Stadio con ‘Un giorno mi dirai’. Andando ancora a ritroso nel tempo, nel 2015 troviamo Nek con ‘Fatti avanti amore’, nel 2014 Renzo Rubino con ‘Per sempre e poi basta’ e infine nel 2013 Elio e Le Storie Tese con ‘La canzone mononota’. Il Premio alla Migliore Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi, proprio come come gli altri premi, consiste in un riconoscimento che non prevede alcun compenso economico per gli artisti. Il prestigio è però così grande da renderli desideratissimi ogni anno.











