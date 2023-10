Marco Verratti, faccia a faccia choc con Luis Enrique/ Il tecnico: “Sei il tipo di giocatore che odio”

In queste ore sta facendo discutere un virgolettato associato all’attuale allenatore del Paris Saint Germain, Luis Enrique, inerente Marco Verratti. Quando il tecnico spagnolo, ex commissario tecnico delle Furie Rosse ed ex della Roma, sbarcò al Parco dei Principi, mise subito le cose in chiaro, escludendo l’ex Pescara dal suo progetto tecnico. Ma cosa accadde in realtà? Le Parisien ha svelato cosa avrebbe detto Luis Enrique a Verratti sul campo di allenamento, precisamente: “A Verratti, che non se l’aspettava, Luis Enrique disse: ‘Sei il prototipo del giocatore che odio’, evocando il suo stile di vita e non la sua meravigliosa tecnica”.

Parole durissime quelle dell’allenatore iberico, che ha scaricato il centrocampista ex nazionale italiana, favorendo quindi il suo sbarco in Arabia Saudita. Nell’ultima fase della permanenza di Verratti a Parigi il giocatore è stato spesso e volentieri criticato dalla stampa, accusato di fare una vita non da atleta. Ad esempio il giornalista di RMC, Daniel Rolo, come si legge su Fanpage, aveva duramente commentato: “Tornasse a Pescara a mangiare spiedini, bere e fumare”, parole ovviamente vergognose quelle proferite nei confronti di Verratti, ma che facevano capire quale atmosfera si respirasse in casa Paris Saint Germain negli ultimi tempi.

MARCO VERRATTI, FACCIA A FACCIA CHOC CON LUIS ENRIQUE: L’EX PESCARA È VOLATO IN QATAR

Alla fine, chiuso da Luis Enrique, Verratti ha preferito abbandonare la Francia e la Ligue 1, sbarcando fra le fila dell’Al-Arabi dove tra l’altro gioca anche l’ex Inter e Barcellona Rafinha. In Arabia anche Neymar e Renato Sanches, entrambi sbarcati nella Saudi League, oltre ad una serie innumerevole di star del pallone europeo come ad esempio Cristiano Ronaldo, ma anche l’ex Napoli Koulibaly, l’ex Inter Brozovic e molti altri ancora.

Verratti ha esordito negli scorsi giorni nella Qatar Stars League, giocando le sue prime due partite, una vittoria e una sconfitta. La speranza ovviamente è che un giocatore delle sue qualità possa esprimere tutto il suo enorme potenziale al meglio.

