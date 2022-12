Marco Verratti, rinnova il contratto con il PSG / L’ex Pescara a Parigi fino al 2026

Il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale italiana, Marco Verratti, ha prolungato ufficialmente il suo contratto con il PSG fino al 2026. L’annuncio è giunto nelle scorse ore e si tratta di un nuovo accordo biennale fra l’ex Pescara e il club parigino, tenendo conto che il precedente contratto scadeva al 30 giugno del 2024.

“È un immenso orgoglio prolungare il mio contratto con il Paris Saint-Germain” ha dichiarato a caldo Verratti. “Sono passati più di 10 anni da quando sono arrivato a Parigi, in questa città che considero la mia seconda casa. Ho sempre ricevuto molto sostegno dal club e dai tifosi sin dal mio debutto e ne sono molto grato. Era ovvio per me che la mia storia avrebbe continuato a essere scritta qui. Spero di vincere tanti altri trofei con la maglia rossoblù”. Così invece Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain: “Siamo molto felici di vedere Verratti continuare la sua incredibile carriera al Paris Saint-Germain. Marco ha svolto un ruolo centrale nella storia e nel successo del club negli ultimi dieci anni, diventando uno dei migliori giocatori della sua generazione.

MARCO VERRATTI RINNOVA COL PSG: OBIETTIVO CHAMPIONS E RECORD DI PRESENZE

“Il rinnovo di Marco – ha continuato il presidente parigino – è una testimonianza della continua crescita e delle grandi ambizioni del nostro club. Questa è una grande notizia per il Paris Saint-Germain e per i nostri tifosi”. L’annuncio è giunto poco prima della partita fra il PSG e lo Strasburgo, match valevole per la Ligue 1, prima giornata dopo la pausa per i mondiali, e gara vinta dai parigini con il risultato di due reti a uno grazie alle marcature del solito Mbappè e di Marquinhos.

Le cifre relative al nuovo contratto non sono state rese note ma secondo alcune indiscrezioni riportate da Goal.com Verratti dovrebbe guadagnare circa 12 milioni di euro annui fino al 2026. L’obiettivo del centrocampista italiano, vincere la Champions League e nel contempo divenire il giocatore con più presenze in assoluto nel PSG: attualmente ne conta 399, mentre il recordman è Jean-Marc Pilorget con 435.

