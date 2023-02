Mare fuori 3/ Il cast e le anticipazioni della stagione di successo a Sanremo 2023

Mare Fuori 3, la terza stagione presentata a Sanremo 2023

Mare Fuori 3, la terza attesissima stagione della serie ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, prenderà il via da mercoledì 15 febbraio 2023 in prima serata su Rai2. Cresce l’attesa per i nuovissimi episodi della serie ambientata all’interno dell’Istituto di detenzione immaginario di Pena minorile a Napoli. La serie racconta le storie, i sogni, il coraggio e la voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti in un carcere a picco sul mare dove hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, crescere, innamorarsi e cambiare.

Per la presentazione della terza attesissima stagione, il cast di Mare Fuori 3 sarà ospite al Festival di Sanremo 2023 durante la terza puntata. Proprio l’attore Matteo Paolillo, che nella serie interpreta Eduardo Conte, ha rivelato che sul palcoscenico dell’Ariston interpreteranno il brano “O Mar For” di cui è autore ed interprete. “Cantare a Sanremo è un’emozione enorme. Avevo in programma di riprendere a fare concerti ma non immaginavo di ritrovarmi direttamente sul palco dell’Ariston” – ha dichiarato l’attore dalle pagine de Il Corriere del Mezzogiorno. Proprio l’attore ha raccontato come è nato il brano: “l’ho scritto un po’ per gioco mentre giravamo la prima serie. L’ho inviato a vari amici del cast su whatsapp ed è arrivato anche al regista. Gli è piaciuto e l’ha scelto”.

Mare Fuori 3, cast e anticipazioni della terza stagione

Ma cosa succederà nella terza stagione di Mare Fuori in arrivo da mercoledì 15 febbraio 2023 in prima serata su Rai2? Naturalmente i nostri protagonisti sono cresciuti e si troveranno a dover fare delle scelte importantissimo per la loro vita. Non solo, assisteremo alla rinascita di alcuni di loro pronti a proiettarsi nel mondo degli adulti. Tra le sorprese anche la nascita di nuovi amori che condurrà i giovani protagonisti alla scoperta di nuovi angoli del loro essere.

A seguire tutto il cast della terza stagione di Mare Fuori 3 tra conferme e nuovi arrivi.

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Valentina Romani: Naditza

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recani: Massimo Esposito

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Ar Tem: Pino

Domenico Cuomo: Cardiotrap

Alessandro Orrei: Mimmo

Nicolò Galasso: Tano, detto ‘O Pirucchio

Salahudin Tijani Imrana: Dobermann

Antonio d’Aquino: Milos

Giuseppe Tantillo: Alfredo D’Angelo

Serena De Ferrari: Viola

Clotilde Esposito: Silvia

Serena Codato: Gemma

Kyshan Clare Wilson: Kubra

Ludovica Coscione: Teresa

Giovanna Sannino: Carmela Valestro

Vincenzo Ferrara: Beppe

Anna Ammirati: Liz

Antonio De Matteo: Lino

Agostino Chiummariello: Gennaro

Liliana Miele: Latifah

I nuovi personaggi

Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella

Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo

Clara Soccini: Giulia

Maria Esposito: Rosa Ricci

Lucrezia Guidone: Sofia Durante











