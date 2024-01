Mare Fuori 4, anticipazioni/ Una scena hot rivela le sorti di Rosa e Carmine, Micciarella perdona Cucciolo…

Mare Fuori 4, anticipazioni: quale sarà il destino di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo?

Parlare di fenomeno televisivo sarebbe forse riduttivo nel tentativo di descrivere Mare Fuori, prossimo a tornare sul piccolo schermo con la quarta stagione. Il nuovo capitolo della saga sarà stracolmo di novità, colpi di scena ed emozioni di ogni genere. Per gli affamati di spoiler, ci ha pensato il settimanale Chi a rivelare nuove anticipazioni di Mare Fuori 4 al netto di quanto visto nella terza stagione e di scenari del tutto inediti.

Il magazine parte dalle dinamiche sentimentali e rispetto alle anticipazioni di Mare Fuori 4 rivela che saranno presenti ben due scene particolarmente hot. Nella prima saranno protagonisti Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, creando un collegamento con quanto visto alla fine della terza stagione con il il colpo di pistola che, partito in maniera fortuita, avrebbe colpito proprio il genitore contrario alla liaison. La seconda scena hot vede invece primeggiare Edoardo Conte e Teresa; lo scenario sarà l’ospedale dove il ragazzo si ritroverà ricoverato.

Mare Fuori 4, anticipazioni: un ragazzo misterioso ‘irrompe’ nel cast…

Come anticipato, dalla scena ‘spinta’ di Mare Fuori 4 – come racconta il settimanale Chi – arriverà finalmente la verità su chi ha avuto la peggio – tra Rosa Ricci, Carmine e Don Salvatore – a causa del colpo di pistola partito accidentalmente. Risvolti interessanti anche per Kubra e Dobermann che, grazie al supporto di Beppe – padre della ragazza – inizieranno a dedicarsi agli studi. Micciarella recupererà invece il rapporto con suo fratello dopo aver scoperto la relazione con Milos. All’inizio – racconta il magazine – la rabbia non sarà poca; tutto cambierà quando il giovane scoprirà che il primo fidanzato di suoi fratello era stato ucciso brutalmente dal padre.

Come anticipato, con le anticipazioni di Mare Fuori 4 emergono anche novità slegate dalla trama vista nel corso della terza stagione. Pronto a stravolgere le dinamiche potrebbe essere Angelo; un ragazzo misterioso che intreccerà un rapporto particolare con Silvia. Il rapporto tra i due alimenterà il senso del mistero, anche perché – racconta il magazine – “Cè chi ipotizza che possa essere suo fratellastro e chi invece che abbia compiuto una transizione fisica”.











