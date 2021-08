Margareth Madè e il marito Giuseppe Zeno/ “L’ho sposato perchè era destino”

La splendida e brava attrice siciliana Margareth Madè, in collegamento stamane con Dedicato, programma mattiniero di Rai Uno condotto da Serena Autieri. La 39enne di Paternò è attualmente impegnata presso il Magna Graecia Film Festival 2021 per presentare il suo ultimo film “Il mio corpo vi seppellirà”: “Siamo nel Regno delle due Sicilie, a fine ‘800, storie di brigani e precisamente da brigantesse, interpretate anche da me. un ruolo nuovo per me, a livello attoriale mi sono divertita tantissimo, un grande lavoro di preparazione perchè durante la lavorazione abbiamo avuto modo di imparare a cavalcare ad esempio, ad utilizzare delle armi”.

“Il mio personaggio – ha proseguito – viveva con il fucile addosso praticamente e con un occhio solo, in quanto il mio personaggio, che si chiama Lucia, ha solo un occhio, e quindi vediamo questi briganti che lottano contro l’occupazione sabauda, ed è stata questa l’ispirazione dei personaggi del nostro film, un film al femminile”. Margareth Madè si è definita una guerriera con la Sicilia nel sangue, e incalzata sul ‘soprannome’ la stessa attrice spiega: “Essendo siciliana il sangue è ricco di cultura e di storia, per cui mi piace pensare a questa definizione, una guerriera siciliana diciamo così”.

MARGARETH MADE’: “IL 2009 L’ESORDIO CON TORNATORE”

La Madè ha esordito nel grande schermo con uno dei maestri della regia cinematografica non solo italiana come Giuseppe Tornatore: “Era il 2009, mi piace mettermi in gioco, amo questo mestiere e più passa il tempo più scopri le varie sfumature di questo lavoro straordinario perchè ti permette di poter vivere diverse vite nella tua stessa vita, quindi è un lavoro che amo”.

Gigi Marzullo ha quindi incalzato Margareth sul come mai si sia spostata con l’attore Giuseppe Zeno (i due hanno anche due bimbe, Angelia e Beatrice: “Perchè ho sposato Giuseppe Zeno? – replica l’attrice – è il destino, era scritto, io aspetto lui e lui aspettava me”. Quindi, prima di congedarsi, ha puntualizzato: “Il film non uscirà al cinema ma sulle migliore piattaforme come Amazon Prime, Rakuten, Google Play e Infinity”.

