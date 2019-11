Margherita Rebuffoni, mamma Nadia Toffa/ “Nel mio cuore ho un dolore inconsolabile”

Margherita Rebuffoni ospite di Domenica Live per ricordare sua figlia Nadia Toffa. La conduttrice del programma, Barbara D’Urso, ha annunciato che la intervisterà e ci sarà un momento anche per omaggiare la giornalista de “Le Iene” morta ad agosto dopo aver combattuto il cancro al cervello. Ma questa sarà senza dubbio anche l’occasione per parlare di “Non fate i bravi”, il libro postumo di Nadia Toffa. La signora Margherita, infatti, ha svelato di voler portare avanti i progetti e le battaglie della figlia. «Lei cercava la verità e voleva aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno», ha raccontato venerdì a “Quarto Grado”. Ora tocca a lei farlo. «Nadia mi ha accompagnato per 18 mesi e io non ho paura. Io mi alzo e so cosa devo fare. Giorno per giorno io porterò avanti la sua testimonianza». Ma lasciarla andare non è stato facile, così come non è stato facile per sua figlia combattere la malattia, anche se poi a farle più male erano le persone. «La feriva essere guardata dalla gente come una ammalata perché lei non si sentiva una ammalata».

MARGHERITA REBUFFONI, MAMMA DI NADIA TOFFA: “UN DOLORE INCONSOLABILE”

In occasione dell’intervista a “Quarto Grado”, la mamma di Nadia Toffa ha spiegato di aver istituito una Fondazione per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alle cure delle malattie oncologiche. Ma questo è solo uno dei tanti progetti di Nadia Toffa che Margherita Rebuffoni sta curando da quando sua figlia è morta. «Raccogliere l’eredità lasciatami da Nadia spero possa aiutare tutte le mamme che con me condividono la stessa sofferenza», ha invece scritto nella prefazione del libro “Non fate i bravi”. In quelle pagine c’è tutto il suo dolore per la morte della figlia. «A mio avviso non ci sono parole che possano dare conforto a una madre che perde un figlio. È un dolore inconsolabile, custodito nel profondo del cuore, mai diverso per intensità, e che ci si porta dentro fino alla fine». Non c’è invece alcun riferimento da parte sua alla malattia della figlia, perché «il lungo percorso di Nadia nella malattia è stato costellato da tantissimi momenti dolorosi» e quindi «rammentarli è dilaniante» per lei.

MARGHERITA REBUFFONI, MAMMA DI NADIA TOFFA: “LA SUA VOCE NEL MIO CUORE”

«Mia figlia Nadia era il sole, la luce, la gioia, era calore, generosità, condivisione, e grande determinazione». Queste parole commoventi segnano chiunque ha letto il libro di Nadia Toffa. Sono le parole della mamma, Margherita Rebuffoni, che ha voluto scriverne la prefazione. «La sua voce, la sua risata, sonora e cristallina, risuonano ancora nel mio cuore, ed è la verità», ha aggiunto la mamma di Nadia Toffa. Chiunque l’ha vista in questi mesi ritrova sul suo volto lo sguardo di sua figlia, anche il sorriso. Nelle sue lacrime trattenute ci sono tutte le persone che hanno amato la giornalista. E che con il libro postumo possono anche apprendere i pensieri che hanno caratterizzato i suoi ultimi mesi di vita. I testi raccolti, che Nadia Toffa scriveva anche di notte perché l’ispirazione – si sa – è inaspettata, sono «un inno alla vita che tutti possono sentire». La mamma ha spiegato che li ha scritti «nei momenti di silenzio in cui ha cominciato a instaurare un dialogo intimo con il suo cuore».



