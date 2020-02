Maria Assunta Scalzi/ La Secchiona che è ormai quasi pupa (La Pupa e il Secchione)

Maria Assunta Scalzi è in finale con il suo pupo Stefano Beacco. Maria Assunta, la bionda e occhialuta filologa, sta conquistando davvero tutti. Soprattutto, secondo i più maliziosi però, starebbe conquistando anche il cuore di Stefano. Tutto è nato proprio da un episodio accaduto nel corso della scorsa puntata, quella dell’11 febbraio. Cos’è accaduto? I due, martedì scorso, si sono trovati ad affrontare, come gli altri concorrenti del resto, la prova della ‘chair dance’. Grande è stato lo stupore dei loro compagni di avventura nel notare il feeling che sembrerebbe nato tra i due. L’intesa in effetti è palpabile, come si può notare al minuto 5 di questo video della prova. Se da una parte Stefano ha solo dato conferma della sua bellezza, del suo fisico statuario e della sua padronanza della scena, è stata proprio Maria Assunta a stupire tutti, esibendo un lato di sè che forse è venuto fuori anche grazie al suo percorso nella trasmissione. e alla sua vicinanza con Stefano. La calabrese è stata infatti una vera carica esplosiva di sensualità ed eleganza. Questo episodio sta decisamente facendo sognare tutti, pubblico compreso.

MARIA ASSUNTA SCALZI: CON STEFANO LA COPPIA PIU’ GETTONATA

La Scalzi, come ormai è chiamata la secchiona, che sempre più sta rivelando tratti da pupa, è molto amata fuori del programma, tanto da essere considerata una delle favorite per la vittoria. Il suo è un caso particolare, perché anche il suo ‘pupo’ è tra i più amati. Quindi, di fatto, Maria Assunta e Stefano sono al momento la coppia più gettonata. Questa sua bellissima foto su Instagram ad esempio, è piena di commenti di apprezzamento. A piacere è soprattutto la sua gentilezza, dote che forse più di tutte la sta portando al successo. Al contrario di altri protagonisti, definiti più saccenti, la Scalzi non ostenta con sufficienza la sua cultura, ma sembra quasi volerla condividere con gli altri, e di sicuro con il suo pupo Stefano.

MARIA ASSUNTA SCALZI: IL SUO CAMBIAMENTO E’ EVIDENTE

“Sii il cambiamento che vuoi vedere negli altri”. Questo si può leggere sul profilo Facebook ufficiale della secchiona, molto seguita anche lì. Il suo cambiamento c’è stato eccome, dato che Maria Assunta si è lasciata andare sempre di più. Le sue prime parole quando entrò in gara furono ‘voglio dimostrare che nelle donne c’è molto di più’, ed è quello che sta facendo. I commenti su di lei sono entusiasti, e questo non fa che confermare i pronostici. Se ci trovassimo in compagnia di un bookmaker, di certo la quota su di lei sarebbe molto bassa, e questo sta a significare una cosa sola: la sua probabilità di vittoria nel programma è molto alta. Ma, per come siamo abituati alla Pupa e il Secchione e viceversa, niente è mai detto, e tutto può cambiare in un istante. Quello che sembra non cambiare, ed anzi crescere invece, è il feeling tra la Scalzi e il suo pupo però.



