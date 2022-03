Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico stanno insieme?/ “Fidanzati artistici e..”

Ogni stagione porta con sé i propri tormentoni di gossip e quei leitmotiv che servono anche per tirare a campare fino alla prossima, e quello che riguarda la coppia, presunta o tale, formata da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico non fa eccezione. Galeotta, come sappiamo, era stata l’innocua ma maliziosa performance sul palco di Sanremo e che aveva visto l’attrice foggiana e il suo collega ligure duettare in una versione tutta festivaliera di quei “frammenti di discorso amoroso” di cui parlava (ma a modo suo) Roland Barthes.

Ma, insomma, la 29enne originaria di Foggia e il 42enne attore e cabarettista genovese stanno assieme oppure no? L’UDM, ovvero l’uomo della strada di cui un tempo parlava Linus durante “Deejay chiama Italia”, vuole sapere e alla domanda non è facile rispondere per due motivi, uno abbastanza ovvio e l’altro invece meno scontato e che invita a ripensare alle profezie auto-avverantesi: infatti, da un lato, i diretti interessati sembrano essere molto abbottonati sulla questione e anzi amano scherzarci, alimentando il dubbio e ‘giocando’ con le parole; sull’altro versante, invece, pare che quella che all’inizio era una semplice simpatia sia stata sul serio alimentata dal gossip tanto che la stessa Maria Chiara e Maurizio abbiano finito per crederci… innamorandosi davvero.

MARIA CHIARA GIANNETTA E MAURIZIO LASTRICO: FIDANZATI O SOLO AMICI?

Dove sta la verità? O la risposta è nel mezzo di queste due ipotesi, come suggerisce un adagio? Come sappiamo, per il pubblico tv, la Giannetta e Lastrico sono “i fidanzati di Don Matteo”, alludendo alla nota fiction: tuttavia nell’ultimo periodo l’attore aveva parlato di “una chimica bellissima tra me e lei, qualcosa di particolare e speciale che non ha un nome preciso”. Le parole del 42enne al Magazine del Fatto Quotidiano sapevano di mezza ammissione, ma non c’era stato il fatidico sì.

E se Lastrico parla di Maria Chiara come di “una persona speciale” e ammettendo a tal proposito di essere stato molto fortunato (una volta ha parlato anche di “fidanzamento artistico”), l’unica cosa certa è che tra di loro c’è un rapporto molto forte, cementato nel corso degli anni non solo grazie all’ambito lavorativo sul set. “Non ho mai vissuto un’amicizia così forte dopo i 20 anni” ha detto Lastrico a proposito della collega, aggiungendo anche che lui riesce a intendersi su tutto con la Giannetta. Insomma: non ci sarebbe nessuna relazione sentimentale in corso, motivo in più per continuare ad alimentare il gossip su loro due. E se la profezia di cui sopra si avverasse?

