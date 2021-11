Maurizio Lastrico é fidanzato?/ Possibile flirt con Maria Chiara Giannetta

Maurizio Lastrico è fidanzato oppure no? Da tempo il mondo del gossip è alla ricerca di indiscrezioni e curiosità sulla vita privata di uno dei volti più amati della fiction “Don Matteo”. Marco Nardi, questo il nome del personaggio che interpreta nella fiction campione d’ascolti di rai1, l’attore e comico ha diviso il set con la bravissima Maria Chiara Giannetta. Una collaborazione che per molti non sarebbe solo artistica, visto che da tempo si vocifera di un possibile flirt fra i due attori. E’ davvero così? Non è dato saperlo, visto che la vita privata e sentimentale dell’attore è da sempre avvolta in una nube di mistero.

X FACTOR 2021 LIVE 5A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Agnelli vuole Fellow a Sanremo

L’attore, infatti, non ama molto parlare del suo privato e della sua vita. C’è un evento che ha però segnato la sua crescita: il divorzio dei genitori. Non è stato facile per Maurizio vivere la separazione dei genitori soprattutto perchè il papà per diversi anni ha lasciato casa lasciandogli un grande senso di vuoto.

Un professore/ Diretta e anticipazioni 25 novembre: Anita e il bacio con Dante, ma...

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta stanno insieme?

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono fidanzati oppure no? La Capitana di Don Matteo non è single; per molti il fortunato fidanzato è proprio il collega ed attore con cui condivide il set di Don Matteo anche se nessuno dei due ha mai smentito o confermato la relazione. Entrambi sono molto restii a raccontare della propria vita privata, una caratteristica che potrebbe averli avvicinati ancora di più. Intanto l’attrice si gode il grandissimo successo di Blanca, la nuova fiction di Rai1 che ha letteralmente affossato i vipponi di Alfonso Signorini.

Roberta Bruzzone in una rock band/ Marito al suo fianco “Mio chitarrista del cuore”

Intervistata da telepiù, l’attrice ha parlato così del suo personaggio: “è fuori dagli schemi sia esteticamente che caratterialmente. Va dritta per la sua strada come se non avesse alcun tipo di disabilità. Ed è particolare anche nel modo di vestire, variopinto ed originale”. Non solo ha poi aggiunto: “Blanca porterà colore perfino dentro il commissariato prendendo la situazione in mano e cercando di risollevare gli animi dei colleghi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA