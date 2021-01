Maria De Filippi/ “Gabriele? Quando non passa il Natale con la fidanzata ma con me gesto importante”

Maria De Filippi è tra gli ospiti della prima puntata del 2021 di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai3. La conduttrice Mediaset torna per la seconda volta nel salotto della Rai; un appuntamento oramai diventato quasi “annuale” considerando la grande stima che lega la De Filippi a Fazio. Non è dato sapere di cosa parlerà la regina degli ascolti Mediaset, ma possiamo solo immaginare che la De Filippi si lascerà andare parlando della sua vita professionale e privata, ma anche di questo difficile momento storico che tutti noi stiamo vivendo per via della pandemia da Coronavirus.

Da circa un anno, infatti, il Covid-19 ha stravolto le nostre vite mettendoci a dura prova. Anche il Natale non è stato da meno visto che milioni di famiglie lo hanno vissuto lontano dai propri cari. Parlando proprio di Natale, la conduttrice ospite di Silvia Toffanin ha ricordati i suoi natali più belli confessando: “erano quelli di quando ero piccola”. Naturalmente la conduttrice si riferiva ai Natali trascorsi con i suoi genitori. Oggi i Natali sono con la sua famiglia come racconta: “a Maurizio piacciono i Natali. Lui ha una particolare attitudine a conservare i panettoni, che durano fino a marzo… quando poi arriva la colomba. Per lui il Natale è il Panettone anziché il Pandoro e avere i cioccolatini vari. Poi lui ha i nipotini per cui è un nonno molto affettuoso. E’ un bravo nonno. Ogni settimana li vede a colazione, poi per via del covid tutto è cambiato”.

Maria De Filippi: “A Sanremo ero terrorizzata”

Nella vita di Maria De Filippi è poi arrivato Gabriele, il figlio adottivo grazie a cui tutto è cambiato. “Per lui i Natali più belli sono questi, perché è grande e la scelta di fare il Natale da grande con tuoi genitori diventa, appunto, una scelta vera e propria: non è più scontato. Quando non passa il Natale con la fidanzata ma con me per me è importante” – ha raccontato la conduttrice che parlando della sua vita ha precisato – “tutto quello che ho fatto mi è sempre piaciuto molto, dunque rifarei tutto da capo. Nella vita sono stata molto fortunata”.

Attenzione però, Queen Mary è proprio come tutti noi e durante una intervista ha confessato che c’è stato un momento nella sua carriera in cui ha avuto davvero tanto paura. “La prima serata di Sanremo, perché ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea” – ha confidato la De Filippi – “avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe. Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente. Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso”.



