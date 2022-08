Maria De Filippi “Maurizio Costanzo? Mi arrabbio spesso con lui ma..”/ L’amore per il figlio Gabriele

Maria De Filippi: ecco come è nata la storia con Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Gabriele sono il marito e il figlio di Maria De Filippi. Una bella famiglia quella composta dalla conduttrice televisiva e il celebre giornalista che hanno anche adottato un figlio di nome Gabriele. In un’intervista rilasciata alla rivista DiPiù la De Filippi ha raccontato: “penso di avere contribuito a portare equilibrio e serenità nella vita di Maurizio, così come lui ha portato equilibrio e serenità nella mia. Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all’età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti”. Non solo, parlando del compagno di vita ha aggiunto: “quando un uomo ha una carriera così importante, il lavoro lo distoglie dalla famiglia”.

Ma come è nato l’amore tra i due? Sempre la De Filippi ha raccontato su Costanzo: “quando l’ho conosciuto era uno che non faceva le vacanze. Per lui non esistevano le ferie, le feste, il Natale: esisteva solo il lavoro. Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Anzi, mi sono messa a lavorare quanto lui, perché era l’unico modo per riuscire a stargli accanto”.

Maria De Filippi: l’amore per Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele

L’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo prosegue a gonfie vele da tantissimi anni. Nel tempo, nonostante l’enorme mole di lavoro e i tantissimi impegni televisivi, la conduttrice di tantissimi programmi di successo riesce ugualmente a ritagliarsi dei momenti di vacanza da trascorrere con la sua famiglia. “Con gli anni sono persino riuscita a insegnarli che poteva fare le vacanze: la prima volta al mare, dopo non so quanti anni è venuto con me” – ha detto la De Filippi che parlando del rapporto con Costanzo ha rivelato – “non abbiamo mai avuto un litigio serio in 23 anni di matrimonio”.

Non mancano però le discussioni. Il motivo? “Mi arrabbio spesso con lui ma sempre per le stesse cose: perché mangia troppo, non vuole seguire la dieta, perché io gli dico di camminare per la sua salute e lui cammina di meno per farmi dispetto. Di lui amo il fatto che c’è e c’è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno, il fatto che su di lui io posso contare. Il 28 agosto compirà 80 anni ma non credo ci sarà nessuna festa” – ha detto la conduttrice che con Maurizio Costanzo ha adottato un figlio. Si tratta di Gabriele su cui ha raccontato: “quando ho incontrato per la prima volta Gabriele lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”. Nulla di tutto questo, visto che oggi formano una bellissima famiglia unita e felice.











