Maria De Filippi, moglie Maurizio Costanzo/ Da amore clandestino a 25 anni di matrimonio “Lui, è la mia vita”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sposati dal 1995. All’inizio il loro fu un amore clandestino: il noto giornalista, infatti, era legato alla conduttrice Marta Flavi che aveva sposato nel 1989. In una recente ospitata a Domenica In, la conduttrice ha raccontato a Mara Venier gli inizi della storia d’amore con Costanzo: “All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura”. La De Filippi ha anche svelato che Marta Flavi scoprì della loro relazione tramite una telefonata: “C’era il duplex: io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono”. Nel salotto di Rai 1, la conduttrice ha rivelato che la madre chiamò Costanzo per sapere che intenzioni avesse con la figlia: “Maurizio è sicuramente la metà della mela”, ha concluso.

Maria De Filippi: 25 anni di matrimonio con Maurizio Costanzo

Qualche anno fa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono stati protagonisti di una puntata de L’intervista. In quell’occasione la conduttrice ha svelato un simpatico aneddoto sui primi mesi di matrimonio con il noto giornalista: “Quell’estate andammo al mare in Toscana, e io andai ad affittare la casa. Siccome tu sei come gli altri uomini, cambiavi donna, ma non cambiavi i posti, quando io andai ad affittare casa, il signore che le affittava mi disse: Ma è sicura che venga anche lui?“.

Lo scorso 28 agosto 2020 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno festeggiato 25 anni di matrimonio: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi”, ha scherzato Costanzo, come riportato da Vanity Fair. “È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore”, ha aggiunto la conduttrice. La coppia ha adottato un figlio, Gabriele.



