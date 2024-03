Maria De Filippi, retroscena su Brando a Uomini e Donne/ “Incontrato in albergo, non si è mai avvicinato”

Maria De Filippi e il retroscena su Brando a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 19 marzo 2024 è stato interamente dedicata alla non scelta di Brando che arriva in studio pronto per la scelta per poi cambiare clamorosamente idea. La conduttrice, dopo aver mandato in onda i momenti più belli che il tronista ha vissuto con Raffaella e Beatriz, fa uscire le corteggiatrici facendo entrare le poltrone rosse della scelta. Di fronte a tale momento, Brando viene colto nuovamente da dubbi e paure e chiede di poter uscire. Maria, sempre molto attenta, si rende conto del momento di difficoltà che Brando sta vivendo e prova a fornirgli un assist.

“Brando è un ragazzo molto particolare, ma non è costretto a scegliere. Ha scelto lui di fare la scelta oggi”, dice la padrona di casa. “Brando l’ho incontrato la prima volta a luglio. Poi sono andata a trovare una settimana Rudy (Zerbi, ndr) a Rimini e l’ho incontrato in albergo dove lui stava lavorando. Non si è mai avvicinato”, ha aggiunto la padrona di casa.

Maria De Filippi corre in soccorso di Brando

Non sapendo cosa fare e non volendo mettere fretta a Brando, Maria De Filippi fa ballare gli altri protagonisti in studio. Quando la musica finisce annuncia: “Brando non sceglie ma non significa che non sceglie più”, dice facendo rientrare in studio sia il tronista che le corteggiatrici. Poi si rivolge a Beatriz e Raffaella: “Lui vuole trascorrere mezza giornata con voi, ma vi prego non vivete questi momenti tristi”, dice la conduttrice.

Brando resta in silenzio in studio mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari puntano il dito su Beatriz e Raffaella. In particolare, Gianni accusa Raffaella di aver rovinato il momento con il suo atteggiamento polemico.

