Maria De Filippi/ Tra l’addio a Mediaset e le polemiche a “Tu sí que vales” (Adrian)

Maria De Filippi sarà l’ospite di questa sera di “Adrian” lo spettacolo di Adriano Celentano sulle reti Mediaset, tornato in onda dopo la sospensione: lo show in programma questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.25 vedrà infatti la compagna di Maurizio Costanzo affiancare il Molleggiato dopo che nello scorso appuntamento si erano alternati accanto a Celentano personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo Conti e Gerry Scotti. Come si suggerisce da più parti, la presenza nella puntata di stasera di Adrian della De Filippi, vera “madrina” oltre che padrona di casa delle trasmissioni di maggior successo del Biscione, dovrebbe servire a ridare slancio al format che tuttavia nel primo appuntamento dopo il ‘ritorno’, non ha certo brillato dal punto di vista dello share, né tantomeno della presa sul pubblico. Anche per questo motivo, forse, come spiegano alcuni addetti ai lavori, vige ancora assoluto riserbo sull’ospitata di Maria De Filippi e di cosa potrebbe parlare sul palcoscenico con l’istrionico ma altrettanto imprevedibile Celentano.

MARIA DE FILIPPI, ADDIO A MEDIASET?

E proprio la presenza in Mediaset per il futuro è stata messa in discussione alcuni giorni da dei rumors che vogliono la regina degli ascolti con “Uomini e Donne” e “Amici” in procinto di salutare di fronte a una ricca offerta: a rilanciare l’indiscrezione è stato il sito di Dagospia, secondo cui nientemeno che la Apple starebbe facendo “la corte” a Maria De Filippi affinché possa schierarla nel palinsesto in streaming online di Apple TV+ (sbarcata in Italia a inizio novembre). Bufala o c’è dietro qualcosa di vero? La piattaforma nata per fare concorrenza a Netflix e a il più recente Amazon Prime Video vorrebbe far ‘traslocare’ le trasmissioni della signora Costanzo nel suo contenitore anche se non sono chiari i contorni dell’offerta economica e va ricordato che il legame che la conduttrice ha con l’emittente meneghina non è solo sentimentale dato che la sua casa di produzione, la Fascino PGT, è in qualche modo vincolata alle reti Mediaset. Insomma, ammesso l’offerta sia concreta e posto che per la De Filippi la tentazione di una sfida così grande possa anche esserci, pare al momento difficile ipotizzare a stagione in corso un addio, o a meno di clamorose sorprese…

MARIA DE FILIPPI E LE CRITICHE RICEVUTE A “TU SI QUE VALES”

A creare invece qualche grattacapo sul momento a Maria De Filippi è invece una gaffe commessa nel corso dell’ultima puntata di “Tu sì que vales” andata in onda su Canale 5 e che le è valsa le critiche anche di alcuni dei suoi aficionados storici. Infatti in studio era stata presentata da parte di Lory, giovane youtuber, la tecnica dell’ASMR (Autonomous Sensory, Meridian Response) tramite cui si cerca anche con la voce di far rilassare una persona. Lory ha provato a far rilassare i giudici del programma ma la De Filippi, con tanto di benda sugli occhi, pelouches e ciucciotto, sarebbe apparsa irrispettosa, parlando per tutto il tempo durante l’esibizione e irritando pure Lory nel mostrare palesemente di essere poco persuasa da quella tecnica. Risultato? Sui social il suo comportamento è stato stigmatizzato da molti telespettatori oltre che da coloro che credono nelle proprietà benefiche dell’ASMR, denotandola sua mancanza di rispetto a differenza di Rudy Zerbi e Gerry Scotti che invece si sono prestati con curiosità e senza fare nemmeno troppe storie come “cavie” per l’esperimento ASMR di Lory.



